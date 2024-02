A fiatalok ötöde nevezhető tájékozottnak pénzügyi téren, minden harmadik viszont egyáltalán nem. Az általános iskolások körében a legrosszabb a helyzet, az életkor növekedésével javul a tájékozottság – derül ki a fiatalok pénzügyi tudatosságát felmérő reprezentatív kutatásból, amelyet a K&H 2023 novemberében készített.

A fiatal korosztály ismeretei meglehetősen általánosak. Ha egy szófelhőt képzelünk el, abban elsősorban az olyan a fogalmak szerepelnek, mint „pénz”, „kiadás”, „megtakarítás”, „bevétel” és „bank”. Van, aki az „unalom” kifejezést is megemlítette, arra utalva, hogy a témát unalmasnak tartja. Azért nagy általánosságban ennél egy kicsit jobb a helyzet: magát a „pénzügy” szót a fiatalok többsége ismeri, viszont nem használja a mindennapokban. Vannak, akik a banki alaptermékeket, termékkategóriákat is megemlítik, így például a „számlát”, a „bankkártyát”, a „hiteleket”, a „kölcsönöket”.

a kriptovalutákról azért sokan hallottak már

A befektetési termékek közül a legtöbben a „részvényeket” említették, a többi befektetési termék ismerete alacsony szintű. Akad viszont egy kakukktojás: a „kriptovalutákat” többen is a befektetési termékek között hozták fel.

A felmérésből az derül ki, hogy a pénzügyek nincsenek előkelő helyen a nagy családi beszélgetések témái között: szülőkkel a fiataloknak csupán negyede beszéli meg az anyagiakat. Ennek az is oka lehet, hogy a korosztály fele még nem is akar a pénzügyekkel foglalkozni. Azért akadnak érdeklődők is: a korosztályból minden hatodik fiatal aktívan keres pénzügyekkel kapcsolatos híreket, információkat.

Az, hogy egyelőre nem kívánnak a témával foglalkozni, nem jelenti azt, hogy ne tartanák fontosnak. Csak éppen úgy gondolják, hogy egy későbbi életszakaszban válik majd igazán érdekessé: amikor egyetemre mennek, és majd magukat kell ellátniuk, kollégistaként bevásárolniuk és beosztaniuk a rendelkezésre álló pénzt. Ugyanígy meghatározó életszakasznak tekintik a munkába állást, amikor már saját fizetést kapnak, és önállóan kell gazdálkodniuk, esetleg lehetőségük lesz komolyabb összeget félretenni.

mérföldkő a családalapítás

A családalapítást mindenképpen olyan mérföldkőnek tekintik, amikor már érdemben foglalkozniuk kell a pénzügyekkel. Meglepő és egyben megnyugtató, hogy bár sokan hárítják még maguktól a gazdálkodás felelősségét, annak tudatában vannak, hogy mi mindennel nincsenek tisztában. Úgy gondolják, hogy adózásról, banki és megtakarítási termékekről kellene még tanulniuk. Ahogy közelednek az érettségi és a nagykorúság felé, úgy válnak érdeklődőbbé a pénzüggyel kapcsolatos téma iránt is – derül ki a K&H fiatalok pénzügyi tudatosságával kapcsolatos reprezentatív felmérésből.

vigyázz, kész, pénz!

Fontos, hogy a fiatalabb korosztályok is minél előbb beleássák magukat a pénzügyekbe és minél előbb tudatosak legyenek ezen a területen is. Ebben pedig segítséget nyújt nekik a K&H Vigyázz, kész, pénz! diákoknak meghirdetett vetélkedősorozata is. Ugyan az idei nevezés már lezárult, a játékos oktató anyag versenyidőszakon kívül is elérhető a vetélkedő honlapján. Az idei megmérettetésen minden eddigi rekordot túlszárnyalva több, mint háromezer csapatban összesen több mint 12 ezer diák jelentkezett az ország minden részéből. A 2010-ben indult vetélkedősorozaton eddig közel 900 településről, több mint 2000 iskola csapata, összességében több mint 90 ezer diák vett részt.