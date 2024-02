A Revolut Robo-tanácsadójának köszönhetően az ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy órákon át tartó kutatás és folyamatos felügyelet nélkül is diverzifikált portfólióba fektessenek be. Az új termék azok számára hasznos, akik bár aktívan kereskednek, nincs idejük utánajárni a különböző eszközökkel kapcsolatos információknak, illetve azoknak is, akik kevés tapasztalattal rendelkeznek e téren vagy még sosem kereskedtek.

Az ügyfelek speciális kérdésekre adott válaszai alapján, melyekből többek között a kockázattűrő képességükre és a pénzügyi céljaikra is fény derül, a Revolut app Robo-tanácsadója teljes mértékben diverzifikált és testre szabott portfóliót állít össze számukra. Amint az ügyfél pénzt helyez a portfóliójába, a Robo-tanácsadó befekteti azt az általa kiválasztott piaci eszközökbe, majd folyamatosan figyeli és kezeli azokat. A Robo-tanácsadó igénybevételéhez minimum 100 euró befektetésére van szükség. Az éves portfóliókezelési díj a portfólió összértékének 0,75%-a, amely havonta kerül felszámításra.

Az ismétlődő átutalások beállításával az ügyfelek hiánytalanul kimeríthetik a Robo-tanácsadó technológiai kialakításában rejlő lehetőségeket. Az ismétlődő átutalások révén az ügyfelek előre meghatározott időpontban és gyakorisággal bővíthetik a portfóliójukat, valamint rendszeresebbé válik a befektetés és a rövid távú árfolyam-ingadozások káros hatása is csökken.

A Robo-tanácsadó automatikusan kiegyensúlyozza az ügyfelek portfólióit a portfólión belüli eszközök teljesítménye alapján, és időszakos felülvizsgálatokat végez az ügyfelek kockázati tűrésének és a portfólió célallokációjának fenntartása érdekében.

Rolandas Juteika, a befektetési és kereskedési szolgáltatásokért felelős igazgató (EEA) így nyilatkozott: „Izgatottak vagyunk, hogy a Robo-tanácsadóval bővíthetjük a befektetési és kereskedési termékkínálatunkat. Tudjuk, hogy sok ügyfelünknek nincs ideje portfóliót kezelni vagy egyedi értékpapírokba fektetni. Ami a tényeket illeti, a tavaly megkérdezett ügyfeleink 53%-a mondta azt, hogy egyszerűen nem tudja, hol kezdje el a befektetést. Egy olyan személyre szabott és stresszmentes lehetőséggel szeretnénk a befektetéseket elérhetőbbé tenni mindenki számára, amelynek segítségével az ügyfelek munkára foghatják a pénzüket. Jelenleg aktívan dolgozunk azon, hogy kiszélesítsük a Robo-tanácsadón keresztül elérhető befektetési lehetőségeket, és még több pénzügyi tervezési eszközt integráljunk abba.”

A Revolut a közelmúltban bővítette befektetési kínálatát az EGT-n belül európai tőzsdén jegyzett társaságok részvényeivel, és bevezette a Kereskedelmi Prót, a haladó szinten kereskedők számára készült előfizetési csomagot kedvezményes jutalékokkal, magasabb megbízási limitekkel, fejlett portfólióelemzéssel és asztali Kereskedési Terminállal.

A Revolut alkalmazásán keresztül több mint 2200 amerikai tőzsdén jegyzett értékpapírhoz, több mint 220 európai tőzsdén jegyzett értékpapírhoz és 270 tőzsdén kereskedett alaphoz (ETF-hez) kínál hozzáférést.

A befektetési szolgáltatásokat az EGT területén a Litván Nemzeti Bank engedélyével és szabályozása alatt működő befektetési vállalat, a Revolut Securities Europe UAB („Revolut”) biztosítja. Mint minden befektetés esetében, a tőke kockázatnak van kitéve. A befektetések értéke emelkedhet és csökkenhet is, és a Revolut nem garantálja, hogy befektetési céljaid megvalósulnak, vagy hogy a portfóliód hozamot termel. A befektetések értékét befolyásolhatják árfolyam-ingadozások. További szolgáltatási és eszközszintű díjak és költségek is felszámításra kerülnek.