Tavaly július volt a leginkább jégesővel veszélyeztetett időszak Hedrehely és környékén. Polotár Róbertné füzetében vezette, hogy csak ebben a nyári hónapban tizennégyszer kapcsolta be a generátort. – 2019-ben egy helyi idős ismerősünk keresett meg minket, hogy vegyük át tőle a jégelhárítási feladatokat és öt éve kezeljük a generátort – mondta el a hedrehelyi jégelhárító. Nagyon könnyen megtanulták ezt a munkát. – Sok mezőgazdasági terület van a környéken, ezeket szeretnénk megvédeni, igaz, mikor aszályos idő volt, akkor kaptunk támadást, hogy azért nem esik, mert mennek a generátorok, pedig ehhez semmi köze – mesélte Polotár Róbertné, aki a jövőben is szeretné folytatni a jégelhárítást, amelyben férje és fia is segíti.

Április 15-étől szeptember 30-áig tart a szezon, pár órában dolgozok egy mezőgazdasági vállalatnál, de mivel közel vagyok, így haza tudok futni bekapcsolni a generátort

– tette hozzá. – Azt tudtam, hogy a megyében a legjobban teljesítettem, viszont arra nem is gondoltam, hogy az országban is, óriási meglepetés volt az elismerés és nagyon meghatódtam – mesélte Polotár Róbertné. Tavaly Somogyból a szőlősgyöröki Csiga Zoltánnét díjazták, aki több, mint huszonöt éve végez jégelhárítást.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által működtetett jégkármérséklő rendszer az ország 986 pontján 219 automata és 767 manuális talajgenerátor segítségével juttat ezüst-jodidot a felhőkbe. Somogy vármegyében hatvanhárom kézi és négy automata rendszer működik. A generátorokat tavaly 96 napon át összesen 176 639 üzemórára bekapcsolni. Szakmai elemzés szerint 2023-ban közel húsz év legtöbb jégesője volt Európában, harmadik éve dőlnek meg a kontinensen a jégeső rekordok. Miközben Európában négyszeresére nőtt a nagy jégesők száma, nálunk felére csökkent a jégkárral érintett terület.