Ketreces tartásból származó termékeket viszont már nem árulnak. Az újítást később a vidéki, így a somogyi boltokban is bevezethetik. Maczelka Márk kommunikációs vezető az érdeklődésünkre elmondta, annak ellenére, hogy ketreces tartású baromfiak tojása nem kapható négy budapesti üzletükben, továbbra is tizenhatfélét kínálnak, melyek megbízható hazai termelőktől származnak.

– Azért, hogy a termelők, a beszállítók és a fogyasztók is alkalmazkodni tudjanak, fokozatosan kezdjük majd el forgalmazni a szabadtartásból származó tojásokat – hangsúlyozta Maczelka Márk. – Vállalatunk az elmúlt években folyamatosan csökkentette a ketreces tartásból származó tojások arányát azért, hogy egyre közelebb kerüljünk az Európai Unió által meghatározott törekvéshez – tette hozzá a kommunikációs vezető.

Maczelka Márk arról is tájékoztatta lapunkat, hogy az Európai Unió területén már több mint tíz éve tiltják, hogy a tojótyúkokat hagyományos ketrecekben tartsák, de az úgynevezett kiépített tojóketreceket továbbra is lehet használni. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament célja, hogy a tagállamok egyre kevesebb ketreces tojást hozzanak forgalomba, és 2027-re végleg megszűnjön az árusításuk.

A Kaposvári Nagypiacon az utóbbi napokban 4 forinttal csökkent a tojás ára: az M-est 65, az L-est 71, az XL-est 90, a mélyalmos L-est 85 forintért lehet beszerezni. Egyedül az S-es méretűért kérnek el három forinttal többet, az most 46 forintba kerül.

Még nem váltanak A kaposvári piacon a kereskedők egyelőre ketreces tojást árulnak. Szerintük madárinfluenza idején nem szerencsés foglalkozni szabadtartásúval. Bóka Enikő Réka kereskedő elmondta, a szabadtartású tyúkok tojása jobb minőségű, de a ketreces és a mélyalmos is elsőrangú. Bokor Mónika árus szerint nagy beruházásra lenne szükség ahhoz, hogy kizárólag szabadtartásban élő tyúkok tojásait árulják, ezért egyelőre maradnak a ketrecesnél.