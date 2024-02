A Szallas.hu 1512 fő részvételével végzett felmérésében a párkapcsolatban élő válaszadók közül minden második szereti a Valentin-nap körüli kultuszt, a többiek számára pedig inkább semleges ez, mintsem ellenszenves. Nincs ebben eltérés a férfiak és a nők között sem. „A többség számára ez az alkalom nem a nagyobb ajándékokról szól, inkább az apróbb gesztusokról" – mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. A válaszadók 43 százaléka 5 ezer forint alatt, 42 százaléka pedig maximum 15 ezer forintig költ meglepetésre. „A válaszokból azért kiderült, hogy természetesen a törődés nem csak ekkor jár szívünk választottjának, de mégis sokan extra figyelmet szentelnek ilyenkor a szerelmüknek” – tette hozzá a sajtószóvivő.

Vannak, akik számára nem is feltétlenül „csak” a szerelemről szól ez a nap. „A válaszokból kiderült, hogy sokaknak van február 14-én született közeli hozzátartozója, és természetesen ne feledkezzünk meg a Bálintokról sem” – mondta Kelemen Lili. – Akad, aki ezt még tudja fokozni: az egyik válaszadó arról számolt be, hogy ekkor ünneplik a házassági évfordulójukat és a feleség születésnapját is.” Az is előfordul, hogy a lánykérést időzítik erre a napra.

A Valentin-napot ünneplők körében a többség édességgel és/vagy romantikus vacsorával lepi meg kedvesét. Még nem kopott ki a „klasszikus” randi sem, csaknem minden negyedik válaszadó moziba vagy hasonló programra megy kedvesével ez alkalomból. Az utazás – elsősorban a wellness hétvége – is egyre népszerűbb a Valentin-napozók körében. Ha már felkerekednek, általában beiktatnak egy éttermi étkezést, és gyakori a városnézős, kirándulós program is a fürdőzésen túl. Látva ezt a szállásadók, aki teheti, ma már tematikus ajánlattal készül erre az időszakra. „Az egyik népszerű zalakarosi partnerünk például francia romantikára invitálja a szerelmeseket, amely átíveli a gasztro- és a programkínálatot is – mondta a sajtószóvivő. – Máshol pezsgővel készülnek, vagy latin élőzenével és borkóstolóval gondoskodnak a hangulatról a vacsora alatt, és akad olyan szálloda is, ahol csokiszökőkút édesíti az estét. ”

Persze a virágon és a romantikus gesztusokon túl az érzéki együttlétre is sokan asszociálnak Valentin-nap alkalmából. A válaszokból kiderült, hogy sokan tervezik úgy az estéjüket, hogy sor kerülhessen a „légyottra”. A válaszadók harmada valamilyen extra fehérneművel és/vagy ágyneművel is készül.