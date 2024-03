2013-ban egy baráti borozós estén merült fel az ötlet, hogy szükség lenne egy egyszerű és könnyen kezelhető számlázóra, ami a vállalkozók mindennapi igényeit tartja szem előtt, mert az akkori kínálatban nem volt hasonló megoldás. A kis társaság összefogott, a fejlesztés elindult, a programot pedig Billingónak keresztelték el. Eleinte csak a készítők és szűk baráti körük használta, de hamar felmerült, hogy más vállalkozásnak is hasznára válna a rendszer.

A felismerést követően 2014 márciusában a szoftver mindenki számára elérhetővé vált, megnyitva ezzel kapuit a magyar vállalkozások előtt. Az ötlet működött, és a rendszer a vállalkozók kéréseit meghallgatva folyamatosan fejlődött. Mára a Billingo a mikro- és KKV szektor számára képes teljeskörű digitális ökoszisztémát nyújtani a számlázástól kezdve, a pályázatfigyelésen és könyvelői munka támogatásán át, az e-kereskedelmi megoldásokig.

Az online számlázó jelenleg tízezres nagyságrendben szolgál ki vállalkozókat naponta, 200 ezernél is több regisztrált felhasználóval rendelkezik, akik közel 100 millió számlát állítottak ki a rendszerben. Ha ezeket a bizonylatokat A4-es méretben egymás mellé helyeznénk, Budapesttől Új-Zélandig érne a papírhalom.

A magyar gazdaságot több jogi változás is felforgatta az elmúlt évtizedben. A legkomolyabb fordulatot a 2021-ben mindenkire kiterjesztett kötelező NAV adatszolgáltatás bevezetése volt, amely több lépésben változtatta meg a számlázással kapcsolatos szokásokat. Ezt követően a kata 2022-es átalakítása és átalányadózás jelentett kihívást a vállalkozásoknak.



Eddig jól vizsgázott

A Billingo számára a gazdaságot érintő minden változás komoly felelősség, mivel ezekben a bizonytalan pillanatokban van a legnagyobb szükség a vállalkozók támogatására. A visszajelzések alapján a Billingo eddig jól vizsgázott. A vállalkozóknak létrehozott Átalányadó Kalkulátor például a mai napig jelentős segítséget nyújt a az átalányadózást választó vállalkozóknak.

– Büszke vagyok arra, hogy a Billingo már 10 éve részese a magyar vállalkozások sikereinek. Cégünk ugyanolyan vállalkozásként indult, mint azok, akinek most segítünk a szolgáltatásainkkal. Hálás vagyok, hogy ennyien velünk tartanak ezen az úton - mondta Sárospataki Albert, a Billingo vezérigazgatója. “A 10 év alatt voltak olyan események, amiket rekordsebességgel kellett lereagálnunk. A kata átalakítás idején több átalányadós megoldással és információs dömpinggel segítettük a kihívás elé került vállalkozókat. A Billingónál mindig a vállalkozók érdekeit tartottuk szem előtt. Én többek közt ebben látom a sikerünk kulcsát.”

– Fantasztikus érzés a Billingo történetének a részese lenni - mondta Besztró Szabolcs a vállalat operatív és stratégiai igazgatója. – Az elmúlt években a Billingo vállalkozásból vállalattá vált és már nem csak online számlázóként segíti a vállalkozásokat. Jelenleg is komoly fejlesztéseket tervezünk a mesterséges intelligenciát felhasználva. Biztosak vagyunk abban, hogy ezek az újdonságok újabb lehetőségeket teremtenek a magyar vállalkozások számára.

A teljes mértékben magyar tulajdonú Billingónak továbbra is fő célja megbízható partnerként segíteni a vállalkozásokat a siker elérésében.