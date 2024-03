Így hat évvel az eredeti határidő előtt valóra váltak a korábbi 2030-as célszámok (6000 megawatt összteljesítmény és 200 ezer háztartási kiserőmű). A Nemzeti Energia- és Klímaterv felülvizsgált változata ezért a következő évtized elejére 12000 megawatt naperőművi kapacitással számol.

A tavalyelőtti több mint 1000 megawatt után 2023-ban is rekordmértékben, mintegy 1600 megawattal nőtt az összes napelemes beépített teljesítmény. A napenergia aránya az európai országok közül Magyarországon a második legmagasabb, 18 százalék feletti az áramtermelésben.

A 2021 végi adatokhoz képest több mint kétszeres a bővülés a naperőművi összteljesítményben és közel van a duplázás a háztartási méretű kiserőművek darabszámában is.

A jövő a zöldenergiáé. A kormány a 75 milliárd forint keretösszegű Napenergia Plusz Programmal segíti a családokat a modern napelemes rendszerek telepítésében. A mostanáig beérkezett közel 12 ezer támogatási kérelem elbírálása folyamatosan zajlik. Ezer pályázó esetében már a kedvező döntések is megszülettek, kivitelezőik az elosztói engedély birtokában megkezdhetik a napelemek és energiatárolók beszerzését, üzembe helyezését.