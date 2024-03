A nagyszabású rendezvényen dr. Matolcsy György mellett Virág Barnabás, a Budapesti Értéktőzsde elnöke, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke és Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója is előadást tartott.

Az esemény nyitóelőadásában Matolcsy György a jövő növekedési lehetőségeiről beszélt, melyek alapját olyan potenciális sikerágazatok adhatják, mint a gyógyszeripar, az egészségipar, a kreatívipar, az adatfeldolgozás, az informatika vagy a zöld átállás. A jegybank elnöke ismét a jegybanki függetlenség tiszteletben tartására szólított fel és a 2010-es évek sikeres gazdaságpolitikájához való visszatérést sürgette. Véleménye szerint az egyensúlyi növekedés visszaállítására, versenyképességi reformokra, a termelékenység növelésére és magas hozzáadott értékű beruházásközpontú gazdaságpolitikára van szükség, mivel egy ország makrogazdasági helyzete nem szakadhat el tartósan a termelékenységi, illetve versenyképességi szintjétől.

„A BÉT nemzetközi összevetésben is kiemelkedően teljesített 2023-ban és a pozitív trendet az idei év elején is megőrizte. A világ a nagy és gyors átmenetek korszakába lépett, ahol egyre erősebb a verseny az energiatermelés, az adattechnológiák és a képzett munkaerő terén. Ahhoz, hogy a magyar tőzsde és a magyar gazdaság a nagy átalakulás nyertese legyen, az árstabilitás megőrzésére, erős technológia-adaptációs képességekre, sikeres energia átmenetre és tudástőke-felhalmozásra van szükség. A pozitív reálkamatok visszatérésével a finanszírozási klímában is új szakasz nyílt, ami a hatékony hitelezés mellett egyre jobban felértékeli a tőkeági forrásszerzés szerepét.” - mondta el Virág Barnabás, a Budapesti Értéktőzsde elnöke, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke.

A díjátadó gála során összesen 25 kategóriában ismerték el a jelölteket, amelyek között olyan kiemelkedő teljesítmények kaptak elismerést, mint az év legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cége vagy az év legnagyobb forgalmat elért részvénykibocsátója. A díjak odaítélésében a Tőzsdei Tanácsadó Testület tagjaiból álló szakmai zsűri véleménye és a tőzsdei szereplők piaci teljesítménye játszotta a fő szerepet, míg az év online hazairészvény-kereskedési platformjáról a felhasználók online szavazatai döntöttek.

„A 2023-as év kiemelkedően sikeres volt a Budapesti Értéktőzsde számára: a BUX index 38 százalékot emelkedett, a részvénypiaci kapitalizáció elérte a 15 ezer milliárd forintot is, 7 új részvénykibocsátó lépett piacra és a 1560 milliárd forintnyi kötvénybevezetés valósult meg. Mindezeket a sikereket is ünnepeltük meg a legkiválóbb piaci szereplők díjazásával. Hisszük, hogy magyar gazdaság fenntartható versenyképességéhez erős tőkepiacra van szükség, amit csak egymással együttműködve, partnerséggel tudunk elérni” – mondta el Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.

Az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó elismerést, Az év befektetési szolgáltatója díjat az MBH Bank Nyrt. nyerte el. A bank emellett kibocsátóként is eredményes évet tudhat maga mögött, hiszen Az év jelzáloglevél kibocsátója lett (MBH Jelzálog Bank Nyrt.), mindemellett Az év zártkörű alaptőke-emelése díj büszke tulajdonosa is.

Az év legnagyobb forgalmat elért részvénykibocsátója címet a tavalyi évhez hasonlóan az OTP Bank Nyrt. hódította el, ezzel megelőzve a második helyezett Richter Gedeon Nyrt.-t és a bronzérmes MOL Nyrt.-t. Az OTP a Kibocsátói transzparencia díjat, illetve Az év legnagyobb részvénybevezetésének befektetési szolgáltató díját is elnyerte, utóbbit megosztva a Concorde Értékpapír Zrt.-vel.

A Concorde ezen túl Az év elemző műhelye díjjal is gazdagodott, valamint a harmadik helyen végzett Az év legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cégei között. Utóbbi díj első helyezettje idén is a WOOD & Company lett, míg a második helyezést az ERSTE Befektetési Zrt. vihette el.

Az elemzői tevékenységet egy új díjjal is jutalmazta a BÉT: a Részvényelemzői különdíjat Vágó Attila, az MBH Alapkezelő vezető elemzője nyerte el.

Az év legnagyobb új részvénybevezetése címet a 2023-ban a Prémium kategóriában megjelent Shopper Park Plus vihette haza. A Hosszú távú árfolyam-emelkedést elérő vállalatnak járó elismerést ezúttal az ALTEO Nyrt. érdemelte ki, Az év legnagyobb árfolyam-emelkedését elérő papír kibocsátója Prémium kategóriában díj pedig az OPUS Global Nyrt.-é lett.

A BÉT középvállalati piacához, az Xtendhez kapcsolódóan Az év kijelölt tanácsadója a BÉT Xtend piacon címmel a Stradamus Zrt. gazdagodott. A BÉT Xtend különdíjat az OXO Technologies Holding Nyrt.-nek ítélte oda a szakmai zsűri, míg Az év kibocsátója a BÉT Xtend piacon elismerést a STRT Holding Nyrt. kapta meg.

A társadalmi szerepvállalással kapcsolatos, szintén jelentős presztízzsel bíró díjak is gazdára találtak – a Felelősségvállalás, fenntarthatóság, felelős vállalatirányítási díjat a Magyar Telekom Nyrt., a Befektetői tudatosság terjesztéséért járó díjat pedig a Pénzmesterek / ÖPOSZ szerezte meg.

Az év legnagyobb forgalmú határidős részvénykereskedő cége, illetve Az év legnagyobb forgalmú határidős BUX index-kereskedő cége címet idén egyaránt az Erste Befektetési Zrt. nyerte el. Az év legnagyobb forgalmú határidős devizakereskedő cége elismerést a Raiffeisen Bank Zrt.-nek ítélték oda.

A szakmai zsűri helyett Az Év hazairészvény-kereskedési platformja kategóriában szereplő szervezetekre idén is a közönség szavazhatott, online formában. Ezúttal a Raiffeisen Online Broker kereskedési rendszerére adták le a legtöbb voksot.