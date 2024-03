Érezhetően nőtt az exportbevétel: Svájcon és Ausztrián kívül Németországba is szállítanak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szerint kedvező kilátásokkal indul az idei húsvéti szezon a hazai juhtenyésztők számára. Az európai piacon egyre erősödő kereslet tapasztalható, amit a korai húsvéttal egybeeső muszlim ramadán ünnep is tovább növel.

Már nagyon vártuk az ünnepi előtti időszakot, januárban és február elején ugyanis nagyon gyenge volt a forgalom. Az utóbbi néhány hétben viszont végre beindultak a kiszállítások

– mondta lapunknak Juhász Pál, a hetesi Kapos Ternero Kft. ügyvezetője. – Főként az akciós termékek eladása nőtt, belföldön öt nagy multival állunk kapcsolatban, március végéig pedig további megrendelésekre számítunk. Népszerű a báránygerinc, a báránycomb és a báránypörkölt-alapanyag is.

A hetesi vállalkozás exportja néhány hét alatt csaknem 30 százalékkal nőtt: a horvát és cseh vállalkozások mellett a svájci, osztrák és német partnereikkel továbbra is együttműködnek. Juhász Pál kiemelte: több nyugat-európai nagykereskedőnek szállítanak, ami évről évre biztos bevételt jelent. Bár biztató, hogy a hazai és külföldi ügyfeleik folyamatosan rendelnek árut, ám egyre nehezebb és drágább a vágóállat beszerzése. A 30 kiló feletti bárányok élősúlyban 2023-ban kilónként nagyjából 1350 forintba kerültek, 2024-ben több mint 1600 forintba. Az ország minden részéből vásárolnak alapanyagot, Somogyban főként kistermelőkkel állnak kapcsolatban, nagyobb mennyiséget Hajdú-Bihar, illetve Bács-Kiskun vármegyéből hozatnak. A gondokat szaporítja, hogy az utóbbi időben nőttek a szállítmányozási és üzemeltetési költségek, a villamosenergia-számlájuk két éve ugrott meg tetemesen: 2022-ben tíz millió forint alatt volt, az idén csak erre több mint 40 millió forintot költenek.



Sajnos a bárányhús-fogyasztás továbbra is alacsony, évente, fejenként, nagyjából 35 deka, míg Nyugat-Európában közel 1,3 kiló. Az egyik fő oka az, hogy sokaknak drága a termék, s a fizetőképes kereslet csökkent. Épp ezért új piacok, üzleti kapcsolatok után kutatunk, igyekszünk fellendíteni a forgalmat.

Tavaly közel 450 tonna árut dobtak a piacra, ami 50 tonnával maradt el a 2022-es eredménytől, 2024-ben ismét 500 tonna felett szeretnénk értékesíteni, s abban bízunk, hogy a húsvét után az év végéig élénk marad a forgalom. Egy-két hónap múlva beköszönt a grillszezon és az idegenforgalmi főidényben remélhetően több bárányhúst fogyasztanak majd a somogyi vendéglőkben, éttermekben is.

Ramadán végén bárány lesz a közösségi lakoma fő fogása

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Magyar Juh és Kecsketenyésztők Szövetsége valamint a Juh és Kecske Ágazati Szakmaközi Szervezet közös piaci körképe szerint a legtöbb könnyű bárány az idén is Olaszországba kerül, de jelentős a francia, a német, a belga és a holland kereslet is a magyar bárányok iránt. Azt is közölték: az idei húsvéti időszak abból a szempontból különleges lesz a hazai juhtenyésztők számára, hogy a keresztény ünnep és a muszlim vallásúak szent hónapja, a ramadán átfedésben lesz egymással, ugyanis húsvétvasárnap március 31-én lesz, míg a ramadán március 10-től április 8-ig tart. A ramadán időszakban a hívő muszlimok napkeltétől napnyugtáig nem fogyasztanak ételt és italt, napnyugta után azonban böjtöt megtörő csoportos étkezést tartanak, ahova családtagjaikat, szomszédaikat és barátaikat egyaránt meghívják. A ramadán végén hatalmas közösségi lakomát rendeznek és adakozás keretében a szegényeknek is biztosítanak ételt. Ezeknek az étkezéseknek fontos szereplője a bárányhús is, ami tovább növeli a keresletet.