Kevesebbet vesznek és kevesebbet dobnak ki a kukába

Gulyás Árpád, a csurgói Csurgó Coop Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy az elmúlt két évben csaknem duplájára nőtt a kenyér és a péksütemények ára. Az értékesítési adatok is tükrözik a folyamatokat, az olcsóbb péksüteményekből több fogy, a kenyérből kevesebb. – A kisebb falvakban sok az egyedül élő ember, ők a kilós kenyér helyett esetenként 2-3 zsemlyét, kiflit vásárolnak – összegzett. – Akik továbbra is inkább a kenyérhez ragaszkodnak, azok közül sokan nem egy-, hanem már csak félkilósért fizetnek. Nyilván figyelnek, hogy mire mennyit költenek, és a változás azzal is jár, hogy a lakosság minden bizonnyal kevesebb élelmiszert dob ki.

– A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a kenyérfogyasztás valamelyest csökkent az elmúlt években Magyarországon – derült ki a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara (NAK) tájékoztatójából. – Először a koronavírus-járvány, majd a háború és az európai szinten kiugróan magas infláció miatt csökkent a kenyérfogyasztás. Míg korábban évente átlagosan 72 kilogramm kenyeret és mellette 10-12 kiló péksüteményt fogyasztottak, mára ez évi 50-52 kilóra csökkent. A magas infláció hatására átalakultak a fogyasztói szokások. Míg a vásárlók korábban naponta szerezték be a friss pékárut, addig az utóbbi időben két-három naponta vesznek sütőipari terméket.