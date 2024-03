Egyetlen kaposvári üzletláncban kaptunk visszaváltható csomagolású terméket. Rövid bolyongás után az eladók segítségét kértük, akiktől megtudtuk, hogy az Aldiban már három különféle ízesítésű saját márkás ásványvízből van visszaváltható fajta. A Repont is működik a kaposvári áruházban, gond nélkül visszavette a kiürült üveget. Az automatába csak üresen, nem összenyomva és a kupakkal együtt lehet visszadobni a palackot. Amint ez megtörténik, kiadja a gép a blokkot, amelyet a pénztárnál leolvasva visszakapjuk az 50 forintot. Az eladó rövid tanácstalanság után beütötte a Repont bón kódját és már kaptuk is vissza az ötvenesünket.

Köszönöm a lehetőséget,

- mondta lelkesen a pénztáros, hiszen neki mi voltunk az elsők, akik műanyag palackot vittek vissza.



Január 1-től lépett életbe az italcsomagolásokra vonatkozó új jogszabály, amely szerint a kereskedők kötelesek 50 forintos visszaváltási díjat felszámítani, amit jól láthatóan fel is kell tüntetni a termékeken. Az induláskor utánajártunk, hogy a Repontok üzemelnek-e már, de akkor még nem lehetett egyetlen automatát sem használni. Most újra nyakunkba vettük a várost és visszaváltható PET-palackokat kerestünk. A nagyobb áruházak közül a többség még nem kezdte el a termékek forgalmazását. Megkeresésünkre Tő­zsér Judit, a Lild Magyarország szóvivője azt közölte: mind a 202 üzletükben a lehető legnagyobb kapacitású visszaváltó gépeket telepítették, melyek üzemképesek és készen állnak arra, hogy a betétdíjas palackokat visszavegyék. Ám az áruházlánc polcain jelenleg még nem található visszaváltható csomagolású ital, azok fokozatosan fognak megjelenni a következő hónapokban.

Ugyanez a helyzet a Spar Magyarországnál is, Maczelka Márk szóvivő elmondta, hogy ott sem jelentek még meg a visszaváltható üvegek.

Hiába kerestük a piktogrammot az üdítőkön, ásványvizeken a Tesco helyi áruházában is.

Hevesi Nóra kommunikációs vezető tájékoztatása szerint még nem kezdték meg az árusítást. Egy kaposvári élelmiszerboltban azt mondták: az egyik legnagyobb üdítőital-gyártótól tudják, hogy csak év végén jelennek meg az ötven forintot érő üvegek.

Olvasóinkat is megkérdeztük, hogy mit gondolnak a témával kapcsolatban.