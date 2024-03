„A most tapasztalt komoly érdeklődés is bizonyítja, hogy a jelzáloglevelek változatlanul az egyik legbiztosabbnak tekintett befektetési lehetőséget jelenthetik, a tőkepiaci szereplők pedig egyre inkább felismerik az ESG-szempontok, a fenntartható fejlődés és a klímaváltozás mérséklésének jelentőségét” – emelte ki dr. Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója, hozzátéve, hogy az egyik legstabilabb tőkepiaci szereplőként és rendszeres jelzáloglevél-kibocsátóként a hitelintézet a jövőben is nagy hangsúlyt kíván fektetni a zöld jelzáloglevelek forgalomba hozatalára, és hosszabb távon stratégiai célja a fix kamatozású, hosszabb lejáratú forrásbevonás.

Az MBH Csoporthoz tartozó MBH Jelzálogbank 2021 óta bocsát ki zöld jelzálogleveleket, a bevételből pedig kizárólag energiahatékony lakóingatlanok építését, zöldnek minősített használt lakások vásárlását, valamint használt ingatlanok energiahatékony felújítását finanszírozza, ezzel is hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez és a klímaváltozás mérsékléséhez. A hitelintézet 2023-ban nyolc nyilvános aukciót tartott, ezek keretében összesen 74,8 milliárd forint értékben bocsátott ki jelzálogleveleket, amelyből 20,5 milliárd forint értékű volt zöld jelzáloglevél.

„Az MBH Jelzálogbank üzleti és kibocsátási stratégiájának változatlanul meghatározó eleme a zöld jelzálogleveleken keresztüli forrásszerzés. Ennek jegyében nagy hangsúlyt fektetünk a Zöld Jelzáloglevél Keretrendszerünk rendszeres felülvizsgálatára. Február végén publikáltuk jelenleg érvényes keretrendszerünket, a külső Minősítési Szakvéleményt (SPO), valamint a zöld jelzáloglevelekhez kapcsolódó hatásvizsgálati jelentést is” – mondta Tóth Illés, az MBH Jelzálogbank vezérigazgató-helyettese. Hozzáfűzte, hogy a hitelintézet a keretrendszer felülvizsgálata során többek közt összhangba hozta a zöld ingatlanokra vonatkozó elfogadhatósági kritériumrendszert a 2023. november 1-je utáni jogszabályi környezettel.