Ezek közül is kiemelkedik a barcsi szakképzőiskola villamoshálózatának fejlesztése, melyre csaknem 230 millió forintot fordítottak, a kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum folyosóinak és tantermeinek festésére több mint 72 millió forintot költöttek, míg a Lamping József Technikum és Szakképző Iskola udvarának megszépítésére 13,4 millió forintot gazdálkodott ki a centrum.

– A szakképzésben fontos, hogy a fiatalok a lehető legjobb, legkorszerűbb körülmények között tanuljanak – emelte ki Csiba Ágota, a KSZC kancellárja.

– A barcsi intézmény fejlesztésének első üteme 2022-ben fejeződött be, derült ki a KSZC tájékoztatójából. A munka során csaknem 11 ezer méter vezetéket használtak fel és 194 mennyezeti lámpát cseréltek le LED-­fényforrásra. A második ütem 2023-ban ért véget, és akkor a több mint tízezer méter hosszú vezetéken kívül 173 lámpatestet és 126 csatlakozóaljzatot cseréltek le biztonságosabbra.

A kaposvári Noszlopy főépületében decemberben fejezték be az első és második emelet tantermeinek és a folyosók festését. A kivitelező 204 négyzetméteren pótolta, vakolta a falakat, 3445 négyzetmétert festettek újra és csaknem 3200 négyzetméternyi belső ajtót, lambériát és beépített szekrényt újítottak fel.

A Lamping József Technikum és Szakképző Iskola északi belső udvarán február 19-én kezdődött a kivitelezés. Ennek keretében csaknem 800 négyzetméteren térkövet raknak le, a munkát várhatóan majd a tavasz folyamán fejezik be.

