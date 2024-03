Gyors, egyszerű és biztonságos fizetések

A Revolut Reader használata éppoly egyszerű, mint a készpénzes fizetés, az érmékkel és bankjegyekkel való bajlódás nélkül. A Revolut Reader betéti és hitelkártyákkal, valamint érintéses fizetéssel végzett azonnali és biztonságos tranzakciókat fogad el. Akár egész napos használatra is alkalmas és olyan okos funkciókkal is rendelkezik, mint a termékkatalógus létrehozása és a „borravaló hozzáadása”, hogy lépést tartson a növekvő vállalkozások igényeivel. A fizetési sebesség maximum 5 másodperc, a Revolut Business számla pedig lehetővé teszi, hogy az ügyfelek egy helyen fogadjanak fizetéseket, valamint elszámolják és tárolják a bejövő pénzösszegeket.

Alex Eguileor, a kereskedői akvizícióért felelős vezérigazgatója így nyilatkozott: „Új termékek tervezésekor csapatunk mindig az ügyfelek igényeit tartja szem előtt. Gyors és könnyen használható megoldásokat keres, amely nem lassítja le az üzletkötést, egyszerű hozzáférést biztosít a pénzeszközökhöz, és a szektorban jellemző átlagnál (2–3 munkanap) gyorsabb fizetésfogadást kínál. Nem mellesleg biztonságos, zsebméretű, az akkumulátora hosszú üzemidővel rendelkezik, ráadásul több fiók és rendszer szükségessége nélkül észszerűsíti a különböző műveleteket. A Revolut Readerrel tehát az ügyfeleink valóban arra koncentrálhatnak, ami a legfontosabb: az üzleti növekedés.”

A Revolut Reader a benne integrált SDK-megoldásnak és API-nak köszönhetőn összekapcsolható a vállalkozás által már használt, egyéb POS-rendszerekkel. Az elkövetkező hónapokban a Revolut Business kínálata egy POS-szoftverrel fog bővülni, amely rugalmasságot biztosít majd a nagyobb kereskedők számára, hogy kifinomultabb eszközökkel működtethessék vállalkozásukat. A Revolut a Jabil Paymentsszel együttműködve fejlesztette ki a testre szabott mPOS-rendszert.

Minden egyben Business Számla

A fizetési terminál beállítása és használata egyszerű. Lehetővé teszi, hogy az ügyfél egyetlen bankszámlát használjon a fizetések fogadására, rendezésére és kezelésére. A termékkel együtt versenyképes árazás jár: belföldi kártyák esetében mindössze 10 HUF + 0,8% tranzakciónkénti díjat számolunk fel, a készülék egyszeri költsége pedig 17 900 HUF-tól kezdődik, de a nagy volumennel rendelkező vállalkozások esetében személyre szabott díjszabást alkalmazunk.

A Revolut Reader iparágtól függetlenül bármilyen – kis- vagy nagyméretű, fiatal vagy kiforrott – vállalkozás számára tökéletes változás. A Revolut Business Kereskedői Számlájával az ügyfelek vállalati számlát kapcsolhatnak a Revolut Readerhez, és ingyenesen hozzáférhetnek a Revolut Business egyre bővülő okoseszköztárához (helyi és nemzetközi fizetések, devizaváltás bankközi árfolyamon, fizetési kérések, költségek, előfizetések, céges kártyák kezelése, bérszámfejtés). A Revolut Readert használó ügyfelek ráadásul közelebb kerülhetnek egy több mint 40 millió, Revoluttal fizető fogyasztóból álló hálózathoz is.