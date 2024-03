Az eltelt 30 év alatt 77 előadótól 206 előadás hangzott el a Kaposvári Jogi Beszélgetéseken, köztük a hazai jogtudomány legjelesebb képviselőitől, ismertette levezető elnökként Horváth Szilárd, Somogy vármegyei főügyész.

Kaposvár mögött biztos jövőkép áll, ami erős értékrenden alapul, és a hagyományos értékeket az Alkotmány biztosítja – mutatott rá köszöntőjében Szita Károly polgármester. Salamon László, az Alkotmánybíróság elnökhelyettese szintén az alaptörvény közösségi és történeti értékeiről beszélt.

2023-ban 16 esetben kezdeményeztek előzetes döntéshozatali eljárást a magyar bíróságok az uniónál, ebből 11 közigazgatási ügyben, említette meg Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke. Varga Zs. András, a Kúria elnöke is arról beszélt, hogy a magyar bíróságok jogerős döntéseit érintik az eu-s bíróságok előtt folyó eljárások.

Az eu-s jog nem mindenható, és nem alkalmazható minden esetben, sőt néha káros a bevonása, de az uniós jog nélküli ítélkezés is kárt okozhat.

– mondta erről az OBH elnöke.

Ma a versenyjog és a fogyasztóvédelem is érinti az ügyvédséget, melynek újabban az EU-ban nem közjogi jelentőséget tulajdonítanak, hanem inkább tekintik őket jogszolgáltató vállalkozóknak, jegyezte meg Havasi Dezső, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke. Világszerte szigorodik a terrorizmus és a pénzmosás elleni küzdelem, és akár 400 millió forintnak megfelelő bírságot is kockáztat egy ezen a téren hibázó ügyvéd. Ugyanakkor az uniós adatvédelem az időnkénti selejtezést, ellenben a pénzmosás elleni küzdelem az adatgyűjtést várja el egy ügyvédtől.

Tragikus a helyzet a kiberbűnözés terén, nyomasztó kihívást jelent a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás számára, vallotta be Lajtár István, a legfőbb ügyész közjogi helyettese. A szervezett bűnözés áttolódik a virtuális térbe, a csalók gyorsasága, névtelensége és nemzetközisége mind nehezíti a bizonyítást. Az üzleti e-mail csalások mára elterjedtek, a bűnözők ilyenkor feltérképezik a cégeket, adathalászatot folytatnak, és behatolnak a cég levelezőrendszerébe. A rendőrség és az ügyészség kibervédelmi szervezeteket hozott létre, de fontos a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztése.

Nem pótolható A digitalizáció kihat az ítélkezésre, de a jogban az emberi tényező algoritmusokkal nem pótolható, mondta el véleményét Senyei György Barna. Havasi Dezső ehhez azt fűzte hozzá, az ügyvédek életében a mesterséges intelligencia terjedésével a klasszikus jogi tanácsadás veszít majd a jelentőségéből, de a jogászi emberismeret nem lesz helyettesíthető. A jog rohan a technológia után, egy szupersztrádán száguldunk, hozta fel a hasonlatot Lajtár István.