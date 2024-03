– A lakásbiztosítási kampány céljával összhangban sokan aktualizálták és újrakötötték a korábbi lakásbiztosításukat - közölte a pénzintézet. A kiemelt érdeklődést mutatja, hogy idén március első három hetében annyian kötöttek lakásbiztosítást, mint tavaly közel 8 hónapban.

Új lehetőséget hozott az idei év a magyarországi lakásbiztosítási piacon. Korábban az adott biztosítást annak évfordulójakor lehetett lecserélni vagy újrakötni, egy új szabályozás szerint azonban ezt az idei évtől kezdődően márciusban is megtehetik a lakásbiztosítással rendelkezők.



Nagy az érdeklődés

„Eddigi tapasztalataink szerint, a lakásbiztosítási kampány keretében számos esetben a meglévő szerződések átdolgozására, vagy újrakötésére került sor, ezekben az esetekben a biztosítási összegek aktualizálása is megtörtént, ami a kampány egyik fő célja is egyben” mondta Kaszab Attila, a K&H nem-életbiztosítási vezetője. Hozzátette: „A márciusi kampány első három hetében az új kötések száma nagyjából a tavalyi év közel 8 hónapjának átlaga. A fokozott érdeklődést mutatja az is, hogy a lakástulajdonos általi felmondások vagy átdolgozások száma március első három hetében elérte a tavalyi teljes év 75 százalékát.”



Mennyibe kerülnek a lakásbiztosítások



Kaszab Attila beszélt arról is, hogy az újonnan megkötött lakásbiztosításoknál érdemes megnézni, hogy milyen kiegészítő biztosításokat lehet kötni, amelyek speciális esetekre nyújtanak kártérítést. Példaként említette az áramszünet esetén a mélyhűtőben esetlegesen megromló élelmiszerek árának megtérítését vagy nagyobb értékű háztartási gépek fizikai sérülésére vonatkozó fedezetet.



A kampány eddig eltelt időszakában a K&H-nál lakásbiztosítást kötő ügyfelek nagyobb arányban választották a banki díjfizetési módokat. "Ez amellett, hogy a kampány pozitív hozadéka, összhangban van a K&H digitalizációs törekvéseivel is" - fogalmazott a szakember.

Szintén az utóbbi évek digitalizációs fejlesztéseinek köszönhetően ma már a lakásbiztosítást a K&H mobilbanki applikációjában is meg lehet kötni. Az esetleges károk bejelentését pedig gyorsan, online meg lehet tenni - tavaly már a kárbejelentések 86 százaléka ezen a platformon történt. A lakásbiztosítási ügyfelek számára lényeges lehet az is, hogy a K&H a 100 ezer forint alatti káreseteknél úgynevezett szemle nélküli kárelbírálást is nyújt, ebben az esetben a károsultak nagyon gyorsan, szinte azonnal hozzájuthatnak a kártérítéshez.