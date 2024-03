Folytatódik az élénkülés a múlt évben gyengén teljesítő lakáspiacon az ingatlan.com legfrissebb, februári lakásárindexe szerint, amely az országos lakáspiac árváltozását mutatja be. Emellett az elemzés ismerteti a március első hetére jellemző átlagos négyzetméterárakat budapesti kerületenként és vármegyeszékhelyenként.

Kiugró régiók, nyitott kérdések

– Az országos ingatlan.com lakásárindex februárban 2,6 százalékos éves drágulást mutat, havi szinten pedig 1,5 százalékos volt az áremelkedés. A kereslet és az árak alakulása alapján látszik, hogy kimozdult a tavalyi holtpontról az ingatlanpiac. Az éves drágulási ütem alapján a nyugat-magyarországi régióban volt a legnagyobb mértékű az emelkedés, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyében ugyanis átlagosan 8,1 százalékkal nőttek az árak tavaly februárhoz képest. Budapesten az országos árindexhez hasonlóan 2,6 százalékos volt az éves áremelkedés üteme. – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A budapesti havi drágulás üteme februárban 0,6 százalékra lassult a januári 1,8 százalékról. “Januárhoz viszonyítva az észak-magyarországi régióban volt a legjelentősebb az áremelkedés, elérte a 4 százalékot. Ez azonban nem kiugró drágulás, hanem korrekció, mert a lakásárak most ugyanott vannak, ahol tavaly márciusban” - értékelt az ingatlan.com szakértője. Mivel az év első hónapjaira általában jellemző az ingatlanárak emelkedése, ezért a szakember szerint nagy kérdés, hogy kitart-e a lendület 2024 hátralévő hónapjaiban is. Balogh László azt is hozzátette: “Idén lassú és enyhe áremelkedésre számítunk a lakáspiacon, a jelentős és robbanásszerű drágulás egyelőre kizárt. Lehetnek lokációk, térségek, ahol az országos átlagnál nagyobb növekedés lesz mind az árakban mind pedig az adásvételekben. Összességében a lakáspiaci forgalomban várható komolyabb, 20-25 százalékos bővülés, ami 125-130 ezer adásvételt jelenthet 2024-ben.”

Budapesten belül kétszeres, a nagyvárosoknál háromszoros különbségek a lakásárakban

A lakásárindex adatai mellett az ingatlan.com elemzése a használt lakások legfrissebb, március első hetére jellemző árait is felsorolj. Budapesten az átlagos négyzetméterár 922 ezer forint. Az V. kerület a legdrágább 1,57 milliós négyzetméterárral, a második az I., a harmadik pedig a II. kerület 1,37, illetve 1,27 milliós összeggel. A legolcsóbb kerület a XXI. a maga 695 ezer forintos árával. Utána következik XX. és a XXIII. kerület 696 ezer és 720 ezer forinttal.

A vármegyeszékhelyek piacán továbbra is Debrecen, Veszprém és Győr vezeti a toplistát, sorrendben 785 ezer, 766 ezer és 750 ezer forintos átlagos négyzetméterárral. Szegeden, Székesfehérváron, Kecskeméten, Tatabányán, Kaposváron és Szolnokon 453-713 ezer forint a jellemző. A legolcsóbb vármegyeszékhelyeken közel harmadakkora árakkal találkozhatnak a vevők, mint a legdrágábbakban. Ezek közé tartozik Salgótarján, Miskolc és Békéscsaba, ahol március elején 277-425 ezer forintért kínálták a tulajdonosok a használt lakások négyzetméterét.