A MÁV-VOLÁN-csoport február 21-én indította el az ujtarifa.hu weboldalt, amelyet két hét alatt már közel kétszázezren látogattak meg. Itt grafikus és térképes ismertetők, valamint gyakran ismételt kérdésekre (GYIK) adott válaszok segítségével látjuk el részletes információkkal a közösségi közlekedést választókat.

Az új rendszerben megmaradt kétfajta bérletből, azaz a vármegye- és országbérletekből 315 ezret váltottak utasaink, ezek kétharmadát teszik ki a vármegyei változatok. A vármegye- és országbérletekből a tavaly májusi bevezetésük óta összességében már több mint 5,6 millió fogyott. A teljesen új napijegy változatokból (Magyarország24 és Vármegye24) a 20 ezret közelítik az eladások. A vármegyebérleteket tekintve az – immár a BKK járatain is elfogadott – Pest vármegyei bérlet okozta a növekedést, valamint a napijegynél is a Pest vármegyei változat vezet.

Az elmúlt héten értékesített vármegye- és országbérletek négyötödét a MÁV-VOLÁN-csoport pénztáraiban, automatáinál, illetve online felületein (ELVIRA, MÁV app) vették.

A Pest vármegyebérlet érvényes a BKK járataira is

Az eddigi visszajelzések alapján arról sokan hallottak, hogy a Pest vármegyebérlet immár Budapesten belül is használható, de sokan még nem hiszik el. Pedig mindenki, aki ezt kiváltja akár fővárosiként, akár agglomerációban vagy vidéken élőként, márciustól már nemcsak a vonatokkal, helyközi buszokkal utazhat Budapestre, hanem a HÉV-eket és – minimális kivétellel – a BKK járatait is korlátlanul igénybe veheti egyetlen bérlettel (országbérlet vagy Pest vármegyebérlet). A Magyarország24 és a Vármegye24 napijegy viszont nem érvényes a BKK járatain. Az elővárosban a választás szabadságát kínálja a Pest vármegyebérlet, mert utasaink felszállhatnak pl. Dunaharasztiban a Volánbuszra vagy a HÉV-re, és anélkül, hogy újabb jegyet kellene venniük, a fővárosban is felszállhatnak szinte minden helyi járatra is. Ha egy hónapban valaki csak egyszer vagy kétszer közösségi közlekedéssel kimegy Budapesten kívülre, akkor már megéri Pest vármegyebérletet váltania. Az új napijegyek, amelyek kizárólag a helyközi közlekedésben használhatók, akár alkalomszerű kirándulásokra, utazásokra is egyszerű megoldást hoztak.

A Kutya országbérlet kiemelkedően kedvező árát jól mutatja, hogy hét nap alatt már majdnem annyit, mintegy háromszázat váltottak, mint tavaly egész évben összesen. Az 1890 forintba kerülő bérlet havi négy utazás esetén már olcsóbb, mint alkalmanként jegyet váltani a négylábú házikedvencek számára. Kerékpár országbérletből ezidáig több mint hétszázat váltottak. Fontos tudni, hogy a kerékpár- és kutyabérletek pénztárakon, automatákon kívül a MÁV appból válthatók meg, az online ELVIRA felületén egyelőre – technikai okokból – nem lehet megvásárolni.

A legtöbben kérdezték

A február második felében elindított tájékoztató weblapunk, az ujtarifa.hu Gyakran Ismételt Kérdések rovatában a látogatókat leginkább az új termékek ára érdekelte, ám az elmúlt napokban, hetekben a közösségi médiafelületeinken és az ügyfélszolgálaton keresztül is számos kérdés érkezett. A következőket kérdezték a legtöbben, ezért ezekre nemcsak az ujtarifa.hu oldalunkon, hanem itt is felhívjuk a figyelmet.

Egyik legtöbbeket érdeklő kérdés, hogy az országbérlettel is lehet-e kerékpárt szállítani?

Önmagában az országbérlettel ugyan nem lehet biciklit szállítani a vonatokon, de az 500 forintos fix áras viszonylati kerékpárjeggyel, valamint a Kerékpár országbérlettel – melynek ára 4950 Ft – a MÁV-START és GYSEV hálózatán, valamint a HÉV-ek teljes hosszán biztosítjuk a kerékpárszállítást. A kerékpár országbérlet a BKK meghatározott járatain is érvényes. Egyes vonatokon kerékpárhelyjegyet is kell váltani.

Szintén sokakat foglalkoztat, hogy a 65 év alatti nyugdíjasok ingyen utazhatnak-e, illetve válthatnak-e kedvezményes bérletet az ellátottak utalványával?

Erre azt a választ fogalmaztuk meg, hogy azok a 65 éven aluliak, akik rendelkeznek ellátottak utazási utalványával, ugyancsak korlátlan számban utazhatnak díjmentesen a helyközi közlekedésben – függetlenül attól, hogy hány szabad helyük van a pecsételős papíron. Helyi, azaz városi közlekedésben (pl. a BKK járatain) az ellátottak utalványával rendelkező utasok jogosultak nyugdíjas bérletet váltani, ám ez többnyire drágább, mint a kedvezményes vármegye- vagy országbérlet. Ahol erre megállapodás született (például Budapesten), az ellátottak utalványával rendelkezők kedvezményes vármegye- vagy országbérlettel is igénybe vehetik a helyi járatokat.

A levelező képzésben résztvevőket az érdekelte leginkább, hogy van-e kedvezményes bérletvásárlásra lehetőségük?

Számukra is szolgálunk válasszal az ujtarifa.hu oldalunkon: a 25 éven aluliak diákigazolvány nélkül is jogosultak 50% kedvezménnyel jegyet vásárolni. Azonban – akárcsak március 1-je előtt – csak nappali vagy esti diákigazolvánnyal rendelkezők jogosultak a kedvezményes bérletek használatára, így a levelező képzésben részt vevő 25 év felettieknek nem jár külön kedvezmény. Viszont ha van állásuk, akkor – feltételek fennállása esetén - a munkáltatójukkal elszámoltathatják a helyközi bérlet árának 86%-át. A munkáltatói elszámolásra vonatkozó feltételekkel, követelményekkel egy külön menüpontban foglalkozunk részletesen az ujtarifa.hu oldalon.

Némileg változtak a helyjegyköteles vonatok igénybe vételi szabályai is, ezért sokakat érdekelt, hogy utazhatnak-e országbérlettel helyjegyköteles vonaton, például InterCityn? Számukra a következőt válaszoljuk: Igen, a helyjegyköteles vonatokon már tavaly július óta lehet utazni 2. osztályon országbérlettel, de a helyjegyet természetesen előre meg kell váltani hozzá. Idén március 1-jétől pedig már 1. osztályon és prémium szakaszon is lehet utazni ezekkel a díjtermékkel – persze ezekben az esetekben is csak a megfelelő helyjegy előzetes megváltása után. Ugyanez igaz a Magyarország24 napijegyre is.

Ha az InterCity vonat vegyesen feláras és nem feláras kocsikkal is közlekedik, akkor a felármentes kocsikban természetesen továbbra sem kell helyjegyet vásárolni az országbérlet mellé. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a helyjegyköteles vonatot az út felármentes szakaszán veszik igénybe: ilyenkor szintén nem szükséges helyjegyet vásárolni, elég az országbérlet, illetve a Magyaroszág24 jegy. Sőt, ezekben az esetekben a vármegyebérlet és a Vármegye24 napijegy is felhasználható.