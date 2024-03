A most zárult tranzakció előzményeként 2023 novemberében írt alá részvényadásvételi megállapodást az MBH Bank a Fundamenta többségi tulajdonrészének megvásárlásáról a korábbi nagytulajdonossal, a német Bausparkasse Schwäbisch Hall AG-val (BSH), illetve a két kisebbségi tulajdonossal, az osztrák Bausparkasse Wüstenrot AG-val és a német Wüstenrot & Württembergische AG-val. A mai napon a hivatalos jogi aláírási folyamat után Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója és Mike Kammann, a BSH AG igazgatóságának elnöke ünnepélyesen aláírta a tranzakció zárásának megerősítéséről szóló nyilatkozatot. A zárást követően a Fundamenta az MBH Bank konszolidált leányvállalataként, de önálló entitásként működik tovább, saját márkanévvel és cégvezetéssel.

Szinergiákon alapuló otthonteremtési ökoszisztéma épül

Az MBH Bank célja, hogy a két vállalkozás között már meglévő és még kiaknázatlan szinergiák révén a Fundamenta csoporttal kiegészülve, a hazai megtakarítási és jelzáloghitel-piac vezető szereplőjévé váljon. Az akvizícióval a Fundamenta jelenlegi és jövőbeni ügyfelei mostantól egy stabil, tőkeerős bank biztos hátterének, országos fiókhálózatának és széleskörű termékportfóliójának előnyeit is élvezhetik. A termékpaletták kombinálásával, banki, lakás-takarékpénztár és biztosítási termékek összekapcsolásával, valamint az ügyintézés hatékonyságának növelésével számos új befektetési, biztosítási és hiteltermékhez juthatnak majd a keresztértékesítés során az ügyfelek.

Az MBH Bank kiterjedt fiókhálózata és a Fundamenta Személyi Bankár hálózata együttesen a hazai piacon olyan értékesítési erőt képvisel, amelyre támaszkodva a bank átfogó megtakarítási és ingatlanhitelezési ökoszisztéma létrehozását tervezi, tovább erősítve a piaci pozícióját, valamint szerepét olyan területeken, mint a lakás-előtakarékosság, ingatlanközvetítés, lakáshitelezés és zöldenergia.

Kiemelt cél továbbá a Fundamenta hitelezési képességének növelése, a hitelezési volumen növelésével és a megtakarítási állomány bővítésével. Emellett az MBH Csoport 1,5 millió meglévő lakossági ügyfele további potenciált nyújt a lakás-takarékpénztári termékek népszerűsítésében.

Jelentős növekedés és fiatalodó ügyfélkör

Az akvizíció az MBH Bank számára jelentős növekedést jelent: 480 ezer ügyféllel, 530 milliárd forint hitel- és 570 milliárd forint betétállománnyal gyarapszik. Az MBH Bank stratégiai célja az ügyfélbázisának fiatalítása és a fiatalok hatékony megszólítása, amelyet a tranzakció nyomán a bankcsoporthoz kerülő ügyfélállomány nagymértékben támogat.

– Az akvizíció révén 480 ezer új lakossági ügyféllel gyarapodtunk, mindemellett pedig egy rendkívül széles pénzügyi, közvetítői bázissal is bővültünk, ami remekül kiegészíti fiókhálózatunkat. Büszkék vagyunk arra, hogy a Fundamenta márka, amely 27 év alatt mára az otthonteremtés meghatározó szereplőjévé vált, az MBH Bankcsoport égisze alatt működhet tovább. Biztosak vagyunk abban, hogy mind az MBH Bank, mind a Fundamenta ügyfelei számára jelentős előnyökkel jár az akvizíció nyomán épülő új ingatlanfinanszírozási és megtakarítási ökoszisztéma” – mondta el Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a szerződés aláírásának apropóján szervezett eseményen.

– A Bausparkasse Schwäbisch Hall és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. között mindig is szoros volt a kapcsolat, különösen a vállalatok és a munkatársak közt, ezért nem volt könnyű döntés számunkra a Fundamenta eladása. Azonban meg vagyunk győződve arról, hogy helyi befektetőként az MBH Bank, mint Magyarország második legnagyobb bankja, a legjobb lehetőség a Fundamenta fejlődésére – a piac, az ügyfelek és a munkatársak szempontjából is –, és ez erősíti a Fundamenta pozícióját Magyarországon – mondta Mike Kammann, a Bausparkasse Schwäbisch Hall AG igazgatóságának elnöke.