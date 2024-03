Havi 50 ezer forinttal is kerülhet kevesebbe az “új” hitel! 57 perce

Egy évvel ezelőtt még sok lakáshitel esetében két számjegyű volt a kamat, ma viszont jóval olcsóbb kölcsönök, akár 6 százalékos kamatozásúak is vannak a banki választékban - derül ki a money.hu összefoglalójából, amely beszédes példákon át mutatja be, hogy mennyit lehet megtakarítani egy hitelkiváltással. Egy, a múlt év elején felvett 20 millió forintos - 20 éves futamidejű - piaci lakáshitelnél például a havi törlesztőrészletet 50 ezer forinttal is lejjebb lehet most szorítani.

A tavalyi év nagy részében még 10 százalék feletti hiteldíjakkal igényelhettünk lakáshitelt “Sokan érintettek. Hiszen, ha csak a múlt év első felét nézzük - amikor a lakáshitelek átlagos hiteldíjmutatója majdnem minden hónapban 10 százalék felett volt a jegybanki adatok szerint - 257 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel-szerződéseket a bankok. - mondta el Korponai Levente, a money.hu vezetője. Úgy, ahogyan a csökkenő kamatkörnyezet az új hitelfelvevőknek kedvez, az elmúlt 2 év hitelesei is lehetnek a folyamat nyertesei. Számukra ugyanis a hitelkiváltás lehet alternatíva. Egy ilyen lépés havonta akár tízezreket, hosszabb időtávon, a teljes futamidőre vetítve pedig milliókat hozhat a konyhára, azaz ennyit lehet megtakarítani az egyes hitelek lecserélésével. - tette hozzá a szakember. Amikor megmarad havi soktízezer forint a korábbi törlesztőből A szakember kiemelte, hogy szinte minden hitel más és más, de a money.hu több példát is készített arról, hogy milyen megtakarítást eredményezhet egy hitelkiváltás. Ha egy házaspár egy évvel ezelőtt, egészen pontosan tavaly februárban vett fel egy 20 millió forintos, piaci kamatozású, minősített fogyasztóbarát lakáshitelt 20 éves futamidőre fix 10,14 százalékos kamattal, akkor a törlesztőrészletük majdnem 195 ezer forintra rúgott minden egyes hónapban. Összesen a húsz év alatt - hitelkiváltás nélkül - majdnem 47 millió forintot kellett volna visszafizetniük. A mostani banki kínálatban hitelszakértő segítségével kiválasztották a számukra legmegfelelőbb hitelt, amelynek a kamata mindössze 5,65 százalék. Utóbbi lakáshitelnél a havi törlesztőrészlet alig haladja meg a 140 ezer forintot, azaz havonta mintegy 50 ezer forintot takarítanak meg azzal, hogy a korábbi magas kamatozású kölcsönt egy olcsóbbra cserélték. Beszédes, hogy az új hitel esetében a teljes visszafizetendő összeg 35 millió forint alá csökkent, tehát a teljes futamidőt nézve 12 milliós megtakarításról van szó. A money.hu másik példája szerint egy család tavaly 7 millió forintos hitelt igényelt 20 évre 10,54 százalékos végig rögzített kamattal, ezidáig havonta közel 71 ezer forintot kellett törleszteniük. Ugyanakkor látva a kamatok csökkentését, ők is szakértői segítséggel az idén váltottak: egy 6,29 százalékos - szintén fix kamatozású - kölcsönre cserélték a korábbit. Így a havi törlesztő összege 52 ezer forint alá süllyedt. A teljes visszafizetendő összeg a drágább hitel esetében majdnem 17 millió forint lett volna, ez 4,5 millió forinttal csökkent az új lakáshitelnek köszönhetően. Van néhány banánhéj, amire figyelni kell “Ezek a példák nem tartalmazzák a különböző díjkedvezményekből adódó megtakarításokat, ahogy nem térnek ki az esetleges extra szolgáltatásokra, mint például a hitelbiztosítás költségeire sem. Az azonban világosan látszik belőlük, hogy a magasabb kamatokkal felvett hiteleket jó eséllyel érdemes lecserélni. Szakértő bevonása pedig abban segíthet, hogy minden költséggel kalkuláljunk, amikor a tényleges megtakarítást számoljuk” - emelte ki Korponai Levente. Minden hitelnél tanácsos ugyanis, így a régit kiváltó új kölcsön esetében is, a kezdeti, hitelfelvételhez kapcsolódó kiadások mértékét megnézni. Emellett tudni kell, hogy hitelkiváltás miatt a korábbi hitelhez kapcsolódó esetleges kedvezményeket visszakérheti a bank. Hitelkiváltás esetén általában végtörlesztési díjat kell fizetni a régi hitelre, csak így lehet olcsóbbra cserélni azt. Összességében azonban a kiváltáshoz kapcsolódó kiadások sok esetben eltörpülnek az olcsóbb hitelből adódó megtakarításhoz képest. Ugyanakkor aki hitelkiváltásban gondolkodik, annak számolnia kell azzal is, hogy újból megvizsgálja a hitelképességét az adott bank, vagyis, ha a kondíciói romlottak a hitelfelvétel óta (munkahelyet váltott, kevesebb a fizetése), akkor érdemes meggondolni a kiváltási szándékot.

