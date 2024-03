A lakáshitelkamatok folyamatosan csökkennek tavaly ősz óta, köszönhetően a kétlépcsős kamatplafonnak, valamint az infláció drasztikus, illetve a hosszú futamidejű bankközi hitelkamatláb (BIRS) mérsékeltebb csökkenésének. Ennek következtében ma már akár kicsivel 5% feletti lakáshitel-kamat is elérhető, ám ehhez számos olyan feltételt kell teljesítenie az igénylőnek – például Babaváró igénylése a lakáshitellel együtt, zöld lakáscél, törlesztésvédelmi biztosítás kötése -, amit nem feltétlenül szeretne mindenki vállalni.

Mi számít most jó kamatnak egy lakáshitelnél? Ugyanakkor a Bankmonitor elemzése szerint már átlagos hitelösszeg (20 millió Ft) és nettó 450 000 Ft családi jövedelem esetén is elérhető 6,29%-os kamat, mégpedig akár végig fix törlesztővel. Nagyobb hitelösszegnél és magasabb jövedelemnél a bankok sok esetben kedvezőbb kamatokat adnak, így például 40 vagy 80 millió forinthoz már akár 5,87%-os kamattal is hozzá lehet jutni, mégpedig különösebb extra vállalások nélkül. A jövedelemérkeztetés és a lakásbiztosítás bankon keresztül történő kötése a két leggyakoribb, viszonylag könnyen teljesíthető feltétel, de ha valaki például hitelfedezeti biztosítással is védené magát, akkor a kamat akár 5,65%-ra is lefaragható. (Bár a hitelfedezeti biztosítás rendkívül hasznos szolgáltatás, hiszen jövedelemkiesés vagy betegség esetén átmeneti segítséget nyújt, illetve az adós halálakor a biztosító rendezi a tartozást, mivel ez plusz költséget jelent, mégsem számoltunk vele.)

A hitelek esetében legtöbbször a kamatokat hasonlítjuk össze, érdemes azonban ehelyett inkább a THM-eket (teljes hiteldíj-mutató) összevetni, ami a kamaton felül a hitelhez kapcsolódó egyéb költségeket is tartalmazza. Ezért a THM-ben például már az is látszik, ha például egy bank akciósan elengedi az induló költségek egy részét vagy egészét, esetleg díjmentes számlát biztosít a hitel mellé.

Mekkora havi törlesztőre számíthatunk jelenleg?

Jelenleg egy 20 millió forint összegű, 20 éves futamidejű lakáshitel havi törlesztője – 450 000 forint igazolt nettó jövedelemmel – 147 674 forintról indul, függetlenül attól, hogy a kamat 10 évig vagy a futamidő végéig fix. Ez 35,4 millió forint teljes visszafizetést jelent

azzal számolva, hogy a kamat változatlan marad, az adós pedig nem törleszti elő vagy fizeti vissza a kölcsönt idő előtt. Ez utóbbi esetekben a teljes visszafizetés ugyanis csökkenhet.

40 millió forint hitelösszegnél (700 000 forint nettó jövedelemmel) a legkedvezőbb havi törlesztő 285 611 forint jelenleg, amihez 68,6 millió forint teljes visszafizetés tartozik, míg 80 millió forint felvételekor (itt 1,2 millió forint bevétellel kalkuláltunk) esetében havi szinten 571 223 forint kiadásra, összességében pedig 137,1 millió forint tejes visszafizetésre lehet készülni. A hiteligényléshez szükséges havi jövedelmet illetően az úgynevezett JTM-korlát – jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató – az igazodási pont, eszerint ugyanis 600 ezer forint nettó alatt a bevétel legfeljebb 50 százaléka fordítható hiteltörlesztésre, míg 600 ezer forinttól 60 százaléknál ránt be az adósságfék. Ez azonban csak elméleti maximum, a bankok ennél óvatosabbak is lehetnek, és persze azon is sok múlik, hogy az adós mekkora részét képes hosszútávon nélkülözni a bevételeinek.

Több millió forint különbség lehet a legolcsóbb hitelek között is

Ahogy a Bankmonitor gyűjtéséből kiderül, már a TOP3 hitel között is jelentős különbégek lehetnek: 40 millió forint hitelösszegnél például havi szinte több mint 10 ezer forint, teljes visszafizetésben pedig 2,6 – 3,6 millió forint a differencia.

80 millió forint hitelösszegnél még nagyobb a tétje a jó bankválasztásnak: itt a végig fix hiteleknél 30 ezer forint különbség van az első és a harmadik ajánlat között havi szinten, ami két évtized alatt 7 millió forint fölé hízhat.

Nem mindenkinek ugyanaz a bank lesz a legkedvezőbb

Mivel az egyes bankok hitelbírálati gyakorlata eltérő (például máshogy kezelik a külföldi és a készpénzes jövedelmet, másra adnak kamatkedvezményt), nem feltétlenül ugyanaz a bank lesz mindenki számára a befutó. Ezért vagy minden banktól be kell kérnünk egy személyre szabott ajánlatot, vagy megbízunk egy hitelszakértőt, aki ismeri az egyes bankok bírálati gyakorlatát, így ki tudja választani számunkra a legelőnyösebb ajánlatot, ráadásul még az ügyintézésben is a segítségükre lesz. A közvetítők mellett szól a gyorsaságon kívül az is, hogy az igénylők részére a szolgáltatásuk díjmentes, ugyanis a bankok fizetnek számukra díjat azért, mert elvégzik helyettük a munkájuk egy részét.