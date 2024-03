Egy kaposvári vállalkozás munkatársai több mint félezer örökzöldet, cserjét, évelőt, bokrot és virágot ültetettek el. Grosics Ákos kertészmérnök elmondta, a törmelékek miatt nagyon sokat bajlódtak a talajjal.

Nyomokban földet is tartalmazott

– mondta elmosolyodva Grosics Ákos. Több köbméternyi földet kellett kicserélnünk. Ezt a növények igényei szerint meg is tettük. Használtunk örökzöldekhez valót, savanyút, általános virágföldet és szerves marhatárgyát is. A templomkertet egy előre elkészített látványterv alapján álmodtuk meg. Éppen ezért olyan növények kerültek a földbe, hogy minden évszakban valamelyik díszelegjen majd a lombja színével vagy virágával.

A templom egyik oldalát sok napfény éri és szárazabb a talaj, a másik fele azonban árnyékosabb és nedvesebb. A kertépítők arra is figyeltek, hogy az elültetett növények tudjanak alkalmazkodni. A beruházás költsége meghaladta a 3 millió forintot, melyet a Kaposvári Református Egyházközség saját forrásból finanszírozott, a gyülekezet egyik tagja kifejezetten erre a célra ajánlott fel anyagi támogatást. Petró László elmondta, régi vágyuk volt már, hogy szebbé tegyék a templomkertet.