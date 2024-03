– A kompok 45 méter hosszúak és 11 méter szélesek, 20 százalékkal nőtt a befogadóképességük, 120 utast, 24 gépjárművet és 30 kerékpárt képesek egy időben szállítani. Ezért gyorsabb lesz a menetrend, az áthaladás, kevesebbet kell várni és csökken a környezeti terhelés. Ez nem csak a turisták, hanem a helyben élők számára is fontos, hiszen egyre többen veszik igénybe a kompközlekedést ingázáshoz – jegyezte meg Veigl Gábor.

Kétkeréken is csak a Balaton!

A vezérigazgató a sajtótájékoztatón kiemelte: a négy új hajóval a kerékpáros forgalom növekedésére is számítanak, hiszen sokkal több bicikli szállítására van hely. – Tavaly 130 ezer kerékpáros utazott a kompokon, vagyis minden tizedik biciklivel érkezett. Ez tavaly 16 százalékos kerékpáros forgalomnövekedést jelentett a kompokon, a személyhajókon pedig még ennél is többen utaztak, tette hozzá.

A Tomaj és a Balaton katamaránok 11 méter szélesek, 35 méter hosszúak és 350 utast, valamint 35 kerékpárt vihetnek egy időben a partok között.

Veigl Gábor kiemelte: már az előző évben is magasabb forgalom volt a Bahart járatain, mint egy évvel korábban, de idén további forgalomnövekedéssel számolnak. Arra számítanak a hajózási társaságnál, hogy a 178-ik hajózási szezonban 2 millió fölé emelkedhet az utasok száma.

Egész évben Balaton!

Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter a siófoki sajtótájékoztatón elmondta: a Balaton térsége kiemelten fontos a kormány számára. Célkitűzés az idei évre, hogy 12 hónapos desztinációvá váljon a magyar tenger és környéke. Jó előjelnek számít, hogy a nemzetközileg egyik legismertebb szaklap, a londoni Beach Atlas Award a világ legjobb hatvan strandja közé válogatta a Balatont is. – Büszkék lehetünk a magyar tengerre, amely így megelőzte a szlovák Bledi-tavat és az osztrák Zell am Seet is – tette hozzá a miniszter.