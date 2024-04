Az előadók a gyermekvédelmi jelzőrendszerről, az áldozatsegítésről és a rendőrségi feladatokról adtak naprakész információkat a résztvevőknek. Dr. Neszményi Zsolt főispán köszöntőjében elmondta, minden gyermeknek joga van a biztonságos és nyugodt gyermekkorhoz otthon és az oktatási, nevelési intézményekben egyaránt. Kiemelte, hogy a kormányhivatal, ahogyan eddig is, ezután is prioritásként kezeli a gyermekek védelmét, hiszen hatósági, törvényességi ellenőrzési és koordinációs feladatokat is ellát. A hivatal vezetője hangsúlyozta, hogy hamarosan az Országgyűlés elé kerül a gyermekvédelmi törvény újabb szigorításáról szóló törvényjavaslat, amely – elfogadása esetén – tovább növeli a gyermekek biztonságát. Hangsúlyozta, hogy a szigorítás fontos változást hoz a felelősség kérdésében, ugyanis, ha a jelzőrendszerben dolgozó nem jelenti a hatóságnak a gyermek sérelmére elkövetett bántalmazást, akkor bűncselekményt követ el.

A rendezvényen a több mint hetven szakember hasznos információkat kapott a közoktatást érintő hatósági ellenőrzésekről, a köznevelési intézmények gyermekvédelmi jelzőrendszerben való szerepéről és felelősségéről, a gyermekbántalmazás felismeréséről.

Az eseményen bemutatkozott a Kaposvári Áldozatsegítő Központ. Az előadók értékelték a gyermekvédelmi jelzőrendszer működését a család- és gyermekjóléti központok közreműködésével. A tanácskozást záró kerekasztal-beszélgetésen elhangzott, hogy a járási gyermekjóléti központok koordinálásával alapvetően jól működik a jelzőrendszer. Tapasztalataik szerint leggyakrabban a védőnők, az óvodák és az iskolák tesznek jelzést túlnyomórészt az intézményi hiányzásokkal kapcsolatban.