– Az eSZJA-oldalon már március 15. óta elérhetőek a bevallási tervezetek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). – Azok, akik rendelkeznek KAÜ-azonosítóval – ügyfélkapu, elektronikus személyi igazolvány, telefonos, arcképes azonosítás – számítógépen, de akár okostelefonon vagy tableten is megnézhetik, kiegészíthetik tervezetüket, majd jóváhagyás után is be is küldhetik. Akinek valamilyen kedvezmény – 30 év alatti anyák, 25 év alatti fiatalok, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, személyi, illetve első házasok vagy családi kedvezménye – járt 2023-ban a személyi jövedelemadóból, de év közben nem vette azt igénybe, az a bevallásban érvényesítés után egy összegben juthat hozzá a pénzéhez. A NAV azt is közölte: a fejlesztéseknek köszönhetően könnyebb lett a dolguk azoknak, akik ingatlan eladásból szereztek jövedelmet 2023-ban, hiszen a programba beépített új mezők automatikusan kiszámítják a jövedelem és az adó összegét. Az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmek új témacsoportba kerültek, ami tartalmazza az összes ingatlanhasznosítási formát és az azzal összefüggő adókötelezettség bevallási sorait.