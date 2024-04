Tavasszal a természet magától megújul, új energiára kap. Ugyanerre egy cégnek, a dolgozói csapatnak is szüksége van, hogy elérje, megvalósítsa a kitűzött célokat. „Friss energiára, kreativitásra a legjobb teljesítmény eléréséhez minden csapatnak, szervezetnek szüksége van. Az azonban nem elvárható, hogy ez folyamatosan és magától, organikusan működjön, hanem szükség van a jó időben és megfelelő támogató eszközökkel történő beavatkozásra. Az olyan drasztikus módszerek helyett azonban, mint a szervezet átstrukturálása vagy egy-egy kolléga kiléptetése, vannak sokkal pozitívabb – ráadásul hosszú távon hatékonyabb és eredményesebb – megoldások is. Ilyen lehet a közösségek aktiválása, új egyéni célok kitűzése, az irodai tér felfrissítése vagy a nyári, őszi programok meghirdetése – ezek ugyanis egyéni és csapat szinten is új energiákat szabadíthatnak fel” – mondta el Medvey Leila, a K&H HR igazgatója.

gyűjtsünk közösségi energiát

A tavaszi időszak kiváló alkalom a kollégák újraegyesítésére egy csapatépítő programmal, hiszen a jó időben mindenki könnyebben kimozdul, sőt, akár a családtagok is bevonhatók. Ilyen lehet például egy közösségi zöldség-, virág- vagy faültetés, dolgozói kirándulás, munkahelyi csapatok számára szervezett sportprogram, egy közös kihívás teljesítése vagy az országos #mutiholdolgozol kampány, amelyhez a K&H is csatlakozott idén, és aminek részeként nemcsak a családtagok ismerhették meg jobban a munkahelyet, de a kollégák is egymást.

az új célok új lendületet adnak

Érdemes tavaszra beütemezni egy karriercélok tervezését szolgáló beszélgetést a kollégákkal, ami alapján láthatják, hogy van értelme több energiát beleadni a munkájukba. Itt azonban nem csupán a klasszikus útra, a magasabb pozícióba lépésre kell gondolni. A Randstad legutóbbi felmérése szerint az önmegvalósítás ma már magába foglalja az új képességek és ismeretek elsajátítását is, ezért a teljesítményértékelés és célok kitűzése motivációs eszközként is alkalmazható.

– A tanulás és fejlődés (learn and development, L&D) egyre inkább felértékelődik a munkavállalók szemében, ráadásul nemcsak biztonságot és előnyt ad a munkaerőpiacon, hanem inspiráló is. Ezt kell a cégeknek támogatni, hiszen egy igazi win-win helyzetről van szó, ugyanis a céget is segíti abban, hogy hatékonyabban tudjon reagálni a folyamatosan változó külső környezeti hatásokra. Ennek eszköze lehet az éves egyéni fejlesztési terv, ami tartalmaz készségfejlesztő és tanulmányi tréningeket, konferenciákat, előadásokat, de akár a testi és lelki egészség megőrzését szolgáló lehetőségeket is – hangsúlyozta ki a HR szakértő.

új projektek indítása

– A rutinná váló mindennapi feladatok mellett arra is érdemes lehetőséget biztosítani, hogy szakmailag inspiráló feladatokban is részt vehessenek a kollégák. Nálunk, a K&H-nál például mindenki szeretne részese lenni a digitalizációhoz kapcsolódó projekteknek, mint amilyen Kate, a Magyarországon egyedülálló MI alapú pénzügyi asszisztens megalkotása és fejlesztése – avat be a részletekbe Medvey Leila.

hozzuk be a tavaszt

Végül pedig ne feledkezzünk meg a legegyszerűbb eszközről: hozzuk be a természetet az irodába. A tavaszi illatok és vibráló színek ugyanis energizálóan hatnak a testre és a lélekre egyaránt. Lehet az egy virágcsokor, egy illatosító vagy egy kép a falon, a számítógép monitorán – az üde színfolt biztosan pozitív változást hoz.