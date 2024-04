Az időjárás azonban bizonyos kártevőknek is kedvez, így már meg kellett kezdeni a védekezést is. – Elindult az intenzív hajtás a múlt hét vége felé, berobbant a szőlő. Már márciusban nagyon jó volt az idő, ebből tudhattuk, hogy előbb meg kell kezdeni a munkákat az ültetvényen – mondta Bujdosó Ferenc borász. – A törzstisztítás már a fiatalabb szőlőknél megtörtént, az idősebbek is sorra kerülnek, erre mi készültünk gépesítéssel és a mai nap elindult a gépi törzstisztítás.

Az Országh pincészet birtokán is hajtásnak indult a szőlő. – Az extrém melegnek köszönhetően a fenológiai fázisok előrébb tartanak két három héttel – mondta Országh Bernát borász.

Trunkó Ferenc, szőlősgyöröki borász szerint most ott tart a szőlő április végén, ahol május közepén kellene. Emiatt a növényvédelmet is előbb kezdték meg a szőlőkben, hiszen a szokatlan meleg miatt a kártevők is aktívabbak. A borvidéken már találkoztak lisztharmattal, de a kedden érkezett lehűlésben bíznak, hiszen az lassíthat rajta. – Előbb el kellett kezdeni a növényvédelmet, két permetezéssel előrébb vagyunk már. Öröm az ürömben, hogy a rettentő nagy melegben annyira nőtt a szőlő, hogy az atka szája alól kinőtt a növény, úgyhogy attól legalább nem kell tartani – fűzte hozzá Trunkó Ferenc.

Abban mindegyik szőlősgazda egyetért, hogy előbb lesz idén szüret, mint azt megszokhatták a borvidéken. Trunkó Ferenc szerint már a megelőző években is augusztusban szedték a csabagyöngyét és az irsait. Bujdosó Ferenc úgy gondolja, idén már júliusban elkezdődhet a szüret. – Persze még távol van, de mi a 2018-as nagyon korai szüretre készülünk. Szerintem már július végén elkezdhetjük szedni a korai fajtákat – mondta a lellei borász.

Megelőzhetőek a betegségek

– Minden betegség előbb jelentkezett a szőlőültetvényeken is a szokatlanul enyhe időjárás miatt – mondta megkeresésünkre Tóth István, kaposvári növényvédelmi szakmérnök. – Szerencsére a szőlészek számára elég komoly választék van preventív mély hatású felszívódó szerekből, kuratív szerekből, amelyek hatékonyak, ha már ott van a betegség – vélekedett a szakember. Aki azt javasolta a szőlészeknek, hogy ne ismétlődjön meg a tavalyi év, mindenképpen figyeljenek oda megelőző védekezésekre.