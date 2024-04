Állításuk szerint a pénzintézet ügyfeleinél eddig már 25 ezer gyermek született, és további több mint 5200 magzatot jelentettek be a párok. A Babaváró idei átalakítása miatt az átlagos igényelt hitelösszeg a korábbi 9,8 millióról 10,6 millió forintra nőtt.

Nőtt az igényelt hitelösszeg és csökkent a babavárósok átlagéletkora a támogatási rendszer átalakításának eredményeként. Mint ismert, idén januártól változtak a Babaváró hitel egyes elemei: a kérelem befogadásakor az igénylő pároknál a feleség nem lehet több 30 évesnél, míg korábban a felső korhatár 40 év volt. A maximálisan igényelhető összeg viszont 10 millióról 11 millió forintra emelkedett. Az Erste tapasztalatai szerint az idén igényelt Babavárók esetében az átlagos hitelösszeg 10,6 millió forint, míg a korábban, tavaly év végéig folyósított hitelek esetében 9,8 millió forint volt. Az átlagéletkor ugyanakkor csökkent: a 2023 végéig Babavárót igénylők 68 százaléka elmúlt már 30 éves, a januártól élő új előírások miatt azonban ezek a párok már nem élhetnek a lehetőséggel. A változások és az élénkülő hitelpiac következtében ugyanakkor az első negyedévben közel a harmadával nőtt az összesen folyósított Babaváró hitelek összege az előző év azonos időszakához képest. Ez leginkább a múlt év végi hajrában igényelt hitelek év eleji kifizetésének eredménye.

Az Erste a Babaváró hitel 2019-es indulása óta több mint 36 ezer házaspár igényét fogadta be, a már folyósított kölcsönök összege megközelíti a 358 milliárd forintot. A Babaváró hitelek 34 százalékát Budapesten, 66 százalékát vidéki városokban igényelték. A házaspárok több mint 90 százaléka a maximális hitelösszeg mellett döntött. Az Erste ügyfeleinél már 25 ezer gyermek született, és további több mint 5200 magzatot jelentettek be a párok. A Babavárót igénybe vevő ügyfelek 57 százalékának van már igazoltan gyermeke, míg a bejelentett magzatokkal együtt az arány eléri a 71 százalékot. Több mint négyezer családnál nem csak az első, de a második gyermek is világra jött a Babaváró igénylése óta, további 180 pár esetében pedig már három gyermeknek örülhetnek – mondta el Szabó Alexandra, az Erste Lakossági Fedezett Hiteltermék- és Portfóliómenedzsment területének vezetője.