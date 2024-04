A jó idő kicsalogatta a termelőket a szabadba, így egyre többen árulták termékeit a csarnokon kívüli, szellős, napsütötte placcokon.

Szemet gyönyörködtető balkonnövények bontogatták szirmaikat és gyöngyvirág illatozott több őstermelő standján is. – Minden két-három héttel előrébb van, mint lenni szokott. Így a gyöngyvirág is lassan elvirágzik – mondta Szili Dezső, őstermelő. Emiatt a palánták is gyorsabban szárba szökkentek, a paradicsomból többen is vittek haza kosaraikban. – Még csak csipegetik a palántákat a vásárlók, mert sokan attól tartanak, hogy még lehetnek fagyok. Pedig már el lehet ültetni a paradicsomot, de a paprikának még tényleg egy kicsit melegebb kellene, mondta Weisz Ferenc, somogymeggyesi termelő. Kapós lehet a paradicsompalánta a következő hetekben, már csak azért is, mert Weisz Ferenc nem emelt árat, sőt még a tavalyinál is olcsóbban adja az első időszakban a növendék növényt.