Összesen 1700 beteget lát el a praxisában. Egy Honvéd utcai társasház földszintjén rendel, mellette kolléganője, Frank Nóra fogadja a pácienseit, az ő felnőtt háziorvosi körzetéhez 1900 ember tartozik. Az orvosnő szerint a kisebb gondok mellett már statikai problémák is jelentkeztek náluk, ugyanis néhány helyen repedezni kezdett a fal.

A városban összesen 89 orvosi rendelő működik, beleértve a fogorvosok munkahelyeit is. Jó néhány épület megérett a felújításra, ezért az önkormányzat az idén egy rendelőfelújítási programot indított. Az említett két rendelővel kezdik a Honvéd utcában. Akadálymentes mosdót alakítanak ki, kicserélik a nyílászárókat és a villamos vezetékeket, valamint a burkolatokat, és kifestik a helyiségeket. A többi rendelőnél az akadálymentesítés és az energetikai korszerűsítés jegyében indulnak a munkálatok. A tervek elkészültek, az építési engedélyek megérkeztek, már a közbeszerzési eljárást írják ki, és kivitelezőt keresnek, jelentette be hétfőn Szita Károly polgármester, aki megtekintette a Honvéd utcai rendelőket. Azt is leszögezte, hogy a 600 millió forintos felújítási programot akkor is megkezdik, ha az önkormányzatnak önerőből kell megelőlegeznie rá a pénzt. Nyár derekára már befejeződhetnek a felújítások.

Fotó: Muzslay Péter

A rendelőfelújítás az egészséges város program része, melynek célkitűzése, hogy 2030-ra Kaposvár legyen az egyik, ha nem a legegészségesebb magyar város. Szita Károly kiemelte, hogy már eddig is sokat tettek a megelőzéséért. Mozgási lehetőségeket teremtettek, illetve a Polgárok Házában ingyenes szűrőprogramokat vezettek be, ahol a 15 fajta szűrésen egy év alatt több ezren vettek részt.