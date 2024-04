Egy garázsból indult el a mindössze 25 ezer forinttal alapított Szabó Ferenc cége, a Szabó Fogaskerék Kft., amely azóta nemzetközi viszonylatban is sikeres vállalattá fejlődött. A német Gleason CNC mérőgép gyártó partnerei között a kaposvári cég mostanra a harmadik a John Deer és a Volkswagen mellett. A dinamikus fejlődés megkövetelte, hogy a cég bővítse gyártócsarnokát, ehhez vásárolt a Szabó Fogaskerék egy öthektáros területet az Északi Ipari Parkban, a Zöld Fűtőmű mellett.

Fotó: Lang Róbert

– Több elképzelésünk is van a hasznosításáról, ennek első lépése a 3500 négyzetméteres gyártócsarnok megépítése, amely mellé a cég további fejlődéséhez igazodva - egy 2500 négyzetméteres automatizált magasraktárat is szeretnénk építeni – mondta a szerdai alapkőletételen Szabó Krisztián, a cég ügyvezetője. Hozzátette: az Izzó utcai csarnokból egy regionális hőkezelő központot alakítanak ki, ahol bérmunkákat is végeznek környező cégek számára.

– Ezt a területet Kaposvár újraiparosítási programjának köszönhetően tudtuk megvásárolni, több mint 2 milliárd forintból, amelyből 1 milliárdot a magyar kormány biztosított számunkra, tette hozzá az ügyvezető. Kiemelte: nem csak új csarnokot építenek, de új gépeket is vásárolnak és a termékpalettát is fejleszteni tervezik. – Modern CNC köszörű és CNC mérőgépeket is vettünk. A járműipar és a védelmi ipar területén is szeretnénk erősödni termékeinkkel, saját terméket is fejlesztünk: egy hajtóműcsaláddal indulunk, ami a gépjárműipar és a mezőgazdaság számára készül, de a felhasználás lehetőségei széleskörűek, tette hozzá Szabó Krisztián.

Egy tanműhelyt is kialakítanak

Az új csarnokban tanműhelyt is kialakítanak, ahol a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gépészmérnök hallgatói tanulhatják meg a szakma fortélyait. A cég duális képzőhelyként működik.

– Az elmúlt évtizedek alatt Szabó Ferenc alapítóként megmutatta, ha valaki tehetséges, szorgalmas és kitartó, sikereket lehet elérni – fogalmazott Gelencsér Attila, a Zselic országgyűlési képviselője. – Kétségkívül sikeres cég a Szabó Fogaskerék Kft., olyan minőségű termékeket tudnak előállítani, amelyekkel a külföldi piacokra is be lehet törni, de közben bíznak a helyiekben és nem ijednek meg a saját árnyékuktól. Miután kinőtték a gyárukat, mertek nagyot álmodni és egy újat építenek, mondta a politikus. Ezt követően elhelyezték a gyár területén az időkapszulát a földbe, majd a szeptemberre elkészülő üzem alapköve is lekerült.

Újra iparosítják Kaposvárt – Kaposvár célja, hogy felkerüljön az ország tíz legfejlettebb városa közé. Ehhez olyan cégekre van szükség, mint a Szabó Fogaskerék Kft., amely helyi családi vállalkozásként mutatta meg, hogy nincs lehetetlen. Újraiparosítási programunk igazából csak most indul, amitől nagyon sokat várunk. Fontosak az új ipari parkok a város életében, fontos az is, hogy új ipari cégek jönnek hozzánk. Innen nem messze építi európai logisztikai központját a Jiecang kínai cég, a keleti ipari parkban a világ egyik legnagyobb üveggyártója a Sisecam építi 40 hektáron gyárat. De ez az üzem a legkedvesebb nekünk, kaposváriaknak – mondta Szita Károly, polgármester az alapkőletételi ünnepségen.