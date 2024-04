Április 2-án befejeződött az első lakásbiztosítási kampány, amelynek keretében az évfordulón kívül is új szerződést köthettek a lakóingatlan-tulajdonosok és -bérlők. A kampányban sokan léptek és az adott lakóingatlan értékének jobban megfelelő biztosítást kötöttek.

Márciusban a lakásbiztosítások iránti érdeklődés jelentősen nőtt, átlagosan 8-12-szerese volt a megszokottnak, de voltak olyan napok is, amikor ötvenszeresre emelkedett – közölte saját adatai alapján a Netrisk. Kiderült az is, hogy a lakásoknál a biztosítások országos átlagdíja 21 ezer, a családi házaké pedig 42 ezer forint volt. A márciusban megkötött lakásbiztosítások átlagdíja 34 600 forint volt.

A Netrisknél a városok esetében a Pest vármegyében élők vitték a prímet, a Dunakeszin, Szigetszentmiklóson, Vácon és Dunaharasztiban lévő ingatlanokra kötötték a legtöbb lakásbiztosítást a kampányban. A vármegyeszékhelyek közül Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs és Székesfehérvár emelkedett ki a mezőnyből. Lakosságarányosan azonban Zamárdi lett az országos bajnok.

Az is kiderült, hogy az alapbiztosítások mellé sokan kötöttek különböző kiegészítő szolgáltatásokat is az akció keretében. Ezek közül a legnépszerűbbek az ablak- és tetőbeázásra, törésre, elfolyt víz költségének megtérítésére, duguláselhárításra és a besurranó tolvajok okozta károkra szólnak.

Nagy probléma az alulbiztosítottság

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ingatlanok alulbiztosítottsága jellemző probléma, amelyre sokszor csak a káreset bekövetkezése után derül fény. Ez például azt jelenti, hogy egy 3 éve 30 millió forintból felépített ingatlan mai újjáépítési ára 50 millió forintra emelkedett, és aki elmulasztotta ezt a változást lekövetni, az könnyen pórul járhat. Már csak azért is érdemes volt szétnézni a biztosítások piacán, mert a soron kívüli felmondás lehetősége erősebb versenyre sarkallta a biztosítókat, ez pedig az ügyfeleknek olcsóbb ajánlatokat is jelentett. A márciusi felmondás lehetősége csak az olyan lakásbiztosítási szerződésekre vonatkozott, amelyek esetében nem tartoztak az ügyfelek.

Somogyban kevesebben váltottak

Bán Péter ügyfeleinek nagyjából 25-30 százaléka kötötte át lakásbiztosítását. – Leginkább azok váltottak, akik négy-öt éve kötöttek lakásbiztosítást – mondta el a kaposvári független pénzügyi szakértő. – Az ügyfeleknél a biztosítási díj mellett a lakás értékének megemelése volt a döntő szempont, például bevették a napelemeket is.

– Ügyfeleink húsz százaléka kötötte át lakásbiztosítását – mondta el Kéki Lajos, a Somogy Bróker Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője. – Sokan az olcsóbb lehetőséget keresték, az átkötésekkel átlagosan 5-10 ezer forintot nyertek. Aznap, amikor felmondtuk, meg is kötötték az újat, hogy folyamatos legyen a biztosítás – jegyezte meg az ügyvezető.