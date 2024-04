– Az elmúlt negyedévben észrevehetően visszaestek a beruházások az országban, ami meghatározza az egész évet – hangsúlyozta Kozák Ákos, az Egyensúly Intézet társalapítója. – Sokan arra vártak, hogy a fogyasztás „felpörög” majd, ez azonban elmaradt. A legfontosabb, hogy a vállalkozók bízzanak abban, hogy 2024 második fele és 2025 megint jó év lesz és érdemes már most beruházni. Ugyanis, ha a vállalkozók nem fejlesztenek, akkor az hosszú távon kihat a teljes magyar gazdaságra – tette hozzá az Egyensúly Intézet társalapítója. Kozák Ákos arról is beszélt, míg az elmúlt negyed évszázadban az ország keleti régiójában valósultak meg komolyabb fejlesztések, mostanra a déli országrész, köztük Somogy került előtérbe.

Fotó: Lang Róbert

Eppel János, a VOSZ elnöke elmondta, az elmúlt három-négy év válságokkal sújtott időszaka után látszik egy konszolidáció. A mélypontot 2023 második felében érte el a gazdaság. Kiemelte, javultak az inflációs adatok, a jegybanki alapkamat és a kereskedelmi bankok kamatai is csökkentek, ezek pedig feltételezik a gazdasági növekedést.

Eppel János hozzátette, a vállalkozásokat kedvezményes kamatozású, állami támogatású Széchenyi-hitel programmal tudják segíteni, de rendelkezésre áll a VOSZPort nevű általános vállalatirányítási, digitális program, mellyel a vállalkozások mindennapi adminisztrációs terheit feladatait szeretnék könnyíteni, jobb minőségűvé tenni és alacsonyabb költséggel megvalósítani. Emellett a munkaerő, a zöldenergia és a digitalizáció területét érintő új programrendszert kezdtek el kiépíteni.

A sok beruházás magasabb béreket eredményezhet

Borhi Zsombor Kaposvár alpolgármestere köszöntőbeszédében kiemelte, az elmúlt évek nehézségei bizonyították, hogy a kaposvári gazdaság válságálló. Hozzátette, több nagyobb beruházás is zajlik a városban egyszerre, és a jövőben is lesznek fejlesztések. Kiemelte, a város célja, hogy Kaposváron is hasonló bérek legyenek, mint az ország fejlettebb régióiban. Csizmadia Gábor a VOSZ somogyi elnöke arról beszélt, lehetőség és kihívás, hogy ennyi cég épül a városban. – Az elmúlt évek népességcsökkenése egy fordulóponthoz érkezett ezáltal és várhatóan emelkedik majd a lakosság száma – mondta. Borhi Zsombor hozzátette: A vendéglátásban és a kereskedelemben ez lehetőség, a munkaerőpiac területén azonban egyfajta nehézség lesz a vállalkozásoknak.