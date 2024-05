Az esemény célja pedig végsősoron az, hogy a balatoni borrégió sokszínűségét mutassák be a borkedvelő közönségnek.

– Legyünk büszkék arra, hogy a magyarok tudnak jó borokat készíteni, hiszen a klímánk – a klímaváltozás ellenére is – alkalmas rá, hogy jó szőlőt termeljünk. Ehhez az infrastruktúránk és a szaktudásunk is megvan – fogalmazott Nyitrainé Dr. Sárdy Diána, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Szőlészeti és Borászati Intézet vezetője, a borverseny elnöke.

– Kiemelt fontossággal kezeljük Somogy vármegyében a dél-balatoni borok képviseletét. Azért is különleges ez a borverseny, mert az egész országban nem létezik olyan, ahol mind a hat borvidék összeméri tudását és erejét. Ez egy kuriózum és számunkra is nagyon fontos, hiszen a dél-balatoni borok mindig kiemelkedően szoktak szerepelni a versenyen. Ez külön büszkeség számunkra, mert Somogyban rendelkezünk borstratégiával – vélekedett a társadalmi zsűriben helyet foglaló Szajcz Adrián, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke. Hozzátette: a vármegyei közgyűlés és a borstratégia célja is az, hogy közép és hosszútávon a Dél-Balatonon helyi borokat fogyasszanak a vendégek.