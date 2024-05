A carVertical autóipari adatszolgáltató cég legfrissebb kutatásából kiderül, hogy a Magyarországra behozott járművek között szép számmal fordulnak elő olyanok, amelyeknek futásteljesítménye hamis, illetve amelyek korábban megrongálódtak.

A Németországból importált autók között is akadnak kétes múltúak

A carVertical a magyarországi felhasználók által 2023-ban lekért járműtörténeti jelentéseket elemezve összesítette a külföldről származó járműveket. Tavaly a hazai platformon ellenőrzött import autók 41,3%-a Németországból, 18,5%-a Olaszországból, 8,2%-a Franciaországból, 8%-a Belgiumból, 4,5%-a pedig Ausztriából érkezett. 10-ből 4 jármű tehát Németországból került Magyarországra. A kutatás szerint a Németországból importált használt autók 3,4%-a mutatott hamis kilométeróra-állást, 22,8%-a pedig korábban sérült. Az olaszországi autók 4,8%-ánál módosították a kilométer-számlálót, és 13,1%-uk szenvedett kisebb-nagyobb balesetet. A legtöbb kár a francia és a belga járműveket érte – a 41,2%-os, illetve a 40,2%-os arány arra utal, hogy a hazai vásárlóknak különösen óvatosnak kell lenniük, ha ezekből az országokból szereznek be autót. A futásteljesítmény-csalás itt is elterjedt: a francia és a belga járművek 3,3%-ának hamisították meg a kilométer-számlálóját.

– A legnagyobb európai használtautó-exportőr egyértelműen Németország, amely tekintve, hogy az autópálya-infrastruktúrája kiváló, sok nagy futásteljesítményű prémium- és dízelautót értékesít más országokban. Általános vélekedés, hogy a németek az átlagosnál nagyobb figyelmet fordítanak a tulajdonukban lévő autókra, illetve a karbantartásukra. Amikor azonban a használt járművek külföldi tulajdonosokhoz kerülnek, bizonyos információk, például a szervizelőzmények vagy akár a futásteljesítmények is meghamisíthatók, ami komoly kockázatot rejt magában” – árulja el Matas Buzelis autóipari szakértő, a carVertical kommunikációs vezetője.

A vásárlók gyakran nem is sejtik, hogy importált autót vesznek

A vevők többféle módon juthatnak hozzá más országban regisztrált autókhoz. Egy külföldi apróhirdetési weboldalon kiválaszthatják a kívánt modellt, és közvetlenül vagy egy importálásra szakosodott cégen keresztül megvásárolhatják azt. A szolgáltatást nyújtó cégek maguk intézik a honosítást, és a vevők már a hazánkban hivatalosan regisztrált járművet vehetik át.

Magyarországon még nem regisztrált autót is lehet külföldről vásárolni. Ebben az esetben a vevőnek magának kell intéznie a honosítást és a műszaki vizsgáztatást.

– Van azonban egy harmadik lehetőség is, amely a legtöbb kockázattal jár. A vásárlónak sok esetben nincs tudomása arról, hogy a kiszemelt autó külföldről került az országba, hiszen már szerepel a hazai nyilvántartásban, a hirdetés pedig nem tesz említést a származási helyről. Meglehetősen gyakori probléma, hogy az eladó nem tájékoztatja a vásárlót a jármű múltjáról” – magyarázza Buzelis.

Az import autók hatalmas kínálata láttán a használtautó-vásárlók sokszor spontán és elhamarkodottan hoznak döntést, pedig ha el akarják kerülni az akár hónapokkal később jelentkező kellemetlen meglepetéseket, adásvétel előtt minden esetben utána kell járniuk a jármű történetének.