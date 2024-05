Magyarországon a közösségi médiában induló, bejelentett csalások 69%-a Meta-platformon kezdődött – a teljes elvesztett pénzösszeg 42%-át ily módon tulajdonították el. A Revolut arra kéri az Európai Unió- ahol a Revolutnak engedéllyel rendelkező bankként több mint 30 millió ügyfele van - kormányait, hogy alkalmazzanak új megközelítést az online csalás mint egyre növekvő probléma elleni küzdelemben, hiszen az adatok azt bizonyítják, hogy az EGT-n belül 2023 második felében a Revolut számára jelentett csalások 77%-a közösségimédia-platformokon kezdődött. A felhívás azért szükséges, mert a Revolut 2023-as adatai szerint az EGT-n belül 2023-ban a közösségi médiában kezdődő esetek 61%-a és az ellopott összegek 40%-a Meta-platformokon (Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger) történt. A Revolut azt is megállapította, hogy az ügyfeleket érintő két leggyakoribb csalástípus a vásárlási és a befektetési csalás volt – előbbi a bejelentett esetek 70%-át, utóbbi a 12%-át tette ki.

2023-ban az Európai Bizottság új jogalkotási javaslatokat terjesztett elő, amelyek között szerepel a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló rendelet (Payments Services Regulation, PSR), amelynek célja, hogy a bankok intézkedéseket vezessenek be a banki alkalmazottak megszemélyesítésével elkövetett csalások elleni küzdelem érdekében. Az uniós tagállamok helyi minisztériumai most az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel együtt társjogalkotóként eljárva igyekeznek véglegesíteni álláspontjukat a csalások megelőzésére és felderítésére vonatkozó uniós szintű szabályok tekintetében. A Revolut ezért arra kéri a nemzeti és az uniós intézményeket, hogy tegyenek többet azért, hogy a csalások ellen a forrásnál, azaz elsősorban a közösségimédia-platformokon lépjenek fel, és ne csak a banki alkalmazottak megszemélyesítésével elkövetett csalásokra összpontosítsanak. A Revolut adatai azt mutatják, hogy 2023-ban a megszemélyesítő csalások a számlatulajdonos által bármilyen módon jóváhagyott csalási esetek mindössze 4%-át tették ki.

Woody Malouf, a Revolut pénzügyi bűnözésért felelős vezetője megerősítette: „Határozottan támogatjuk az Európai Bizottság javaslatát, melynek célja a bankok által integrált csalásmegelőzési intézkedések javítása. A Revolut már most is megbízható védelmet nyújt több millió ügyfele számára. Kifinomult csalásmegelőző rendszereink havonta több mint félmilliárd tranzakciót elemeznek, és figyelmeztetik az ügyfeleket a csalárd tranzakciókra. Az APP-csalások (Authorized Push Payment, az ügyfél által jóváhagyott fizetési kérésre épülő csalások) elleni védelmi vonal biztosítását azonban nem csak a bankoknak kellene ellátniuk. Adataink azt mutatják, hogy sokkal több a teendő: a közösségimédia-platformok – elsősorban a Meta – továbbra is a csalások melegágyai. Ha átfogóan akarunk fellépni a csalások és az átverések ellen, akkor olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a teljes csalási láncot lefedik. Ezért arra kérjük az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy a megfelelő eszközökkel és mechanizmusokkal segítsék a BigTech-cégeket a csalárd tartalmaknak már a forrásnál történő aktív felderítésében és eltávolításában.”

A Revolut megállapította, hogy az EGT-n belül a 2023-as évben a közösségi médiában kiinduló csalások két fő típusa a következő:

Befektetési csalások, amelyek esetében a magánszemélyeknek „gyors meggazdagodási lehetőségeket” ígérnek nagy összegű pénz „befektetéséért” cserébe. Annak ellenére, hogy az esetek mindössze 12%-át teszi ki ez a csalástípus, az elvesztett pénz 61%-át ily módon tulajdonították el;

Vásárlási csalások, amelyek esetében az embereket olyan termék vásárlására veszik rá, amely nem is létezik, vagy nem felel meg a leírtaknak. Az átverések ezen típusa az elvesztett pénzösszegek 18%-ában játszik szerepet, és még ha az ellopott összegek tekintetében nem is ez a legjelentősebb, ez a legelterjedtebb átverési típus. A legtöbb eset olyan piacterekről származik, ahol a felügyelet limitált, vagy korlátozott módon hívják fel a felhasználók figyelmét arra, hogyan kezelhetik a kockázatokat.

A Revolut adatai azt bizonyítják, hogy Magyarországon is hasonló a helyzet, mint Európa más országaiban. 2023 második felében a csalások 83%-a közösségimédia-platformokon indult. Meta-fiókokhöz köthető a csalások 71%-a és a csalás miatt elvesztett teljes pénzmennyiség 42%-a.

„Európa nemzeti minisztériumainak együtt most lehetősége van olyan jogszabályi intézkedéseket javasolni, amelyek megkövetelik a BigTech-cégektől, hogy uniós szinten küzdjenek a csalás ellen. Reméljük, hogy a BigTech-cégek számára előírt egyértelmű kötelezettségek és a megfelelő pénzügyi ösztönzők csökkentik az APP-csalások mértékét az EU-ban” – zárja szavait Woody Malouf.