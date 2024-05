A városban működő 7 ezer kis- és középvállalkozás adja a helyi gazdaság alapját, ezért amellett, hogy építik az új ipari parkokat, a régi ipartelepek felújításáról sem feledkeznek el. Eddig erre a célra 1,8 milliárd forintot költöttek, de most három helyen folytatják a munkát a Pécsi utca 11, a Pécsi utca 97, illetve a Nyár utca 23-as szám alatti területen.

A Pécsi utca 11-es címen kilenc vállalkozás működik, és többen alvállalkozónak is kiadták az épületeiket, itt van a Kötél Egyesület székhelye is. Most korszerűsítik a villanyhálózatot, megoldják a csapadékvíz-elvezetést, új járdát építenek, megújítják a közvilágítást, új szennyvízhálózatot alakítanak ki, és bekötik az internetes optikai kábeleket. A nyár derekán kezdődhetnek a munkálatok, amelyeket eddig az akadályozott, hogy az utca egyes területei nem voltak az önkormányzat kezében.

Borhi Zsombor alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a régi iparterületek eddigi fejlesztéseinél akadályt jelentett, hogy nem voltak egységes közművek, ezért most belső hálózatokat alakíthatnak ki.

Az út legvégén található a gumitestű kishajókat összeszerelő Domire Kft. telephelye. A cég képviselője, Farkasné Horváth Renáta a helyi vállalkozások nevében elmondta, önállóan is igyekeznek fejleszteni, és ehhez most nagy segítséget kaptak az önkormányzattól. Kiemelte a közvilágítás korszerűsítését, és annak megoldását, hogy biztonságos a gyalogos- és kamionforgalom az utcában.