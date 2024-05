A cég az elmúlt három év alatt csaknem százmillió forintot fordított gyártmányfejlesztésre, 2027-ig közel 200 millió forintot használnak fel erre a célra.

– Ez a díj fontos visszaigazolás számunkra, miszerint sikeres volt az a fejlesztési irány, amerre néhány éve elmozdultunk – mondta Szommer Gábor, a kaposvári Fino-Food Kft. kereskedelmi vezetője. – A vegán termék gyártásáról még 2020-ban született döntés, két éve a három sajt- és egy-egy tejföl- és túrógyártmányon kívül tavaly szendvicskrémet, krémdesszertet és egy vegán hűtött desszertet is elkezdtünk készíteni. Utóbbival nyertük el az elismerést.

Szommer Gábor közölte: a verseny célja, hogy évről évre olyan értékteremtő innovációkat jutalmazzon, amelyek meghatározó vásárlói igényre adnak választ. A kereskedelmi vezető szerint ez a szegmens folyamatosan bővül, igény van a termékpaletta bővítésére. Ugyanakkor továbbra is a hagyományos termékekből gyártják a legnagyobb mennyiséget, naponta csaknem 180 ezer liter tejet dolgoznak fel, az alapanyag 85-90 százaléka somogyi gazdaságokból származik. – Idén nagyjából 17 milliárd forint bevétellel számolunk, öt százalék az export részesedése – mondta. – Nagy-Britanniába grillsajtot viszünk, Horvátországba, Boszniába tejfölt, túrót. A szerb piacon kívül 2026-ig Montenegróba, Romániába és Bulgáriába is szeretnénk szállítani tejterméket.