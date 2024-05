A Nébih által készített 2023-as jelentés részletes elemzést nyújt az illegális fakitermelés és -kereskedelem helyzetéről Magyarországon. A jelentés szerint Somogy megye kockázati besorolása egy kategóriát javult 2022-höz képest, ami jelentős előrelépésnek számít az illegális tevékenységek visszaszorítása terén.

Az elemzés alapján Somogy megye kockázati besorolása egy kategóriát javult, ami pozitív változást jelez az illegális fakitermelés elleni küzdelemben. A Nébih hatékony ellenőrzési módszereinek köszönhetően sikerült visszaszorítani az illegális tevékenységeket, és növelni a jogkövetési hajlandóságot a térségben.

Az ország többi részén is tapasztalhatóak változások. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye továbbra is extrém magas kockázatú, míg Pest vármegye is megtartotta nagyon magas kockázati besorolását. Heves és Veszprém vármegyék kockázati besorolása két kategóriát romlott, azonban Zala vármegye két kategóriát javult. Békés és Csongrád-Csanád vármegyék az alacsony kockázati besorolásukkal szintén pozitív irányba mozdultak el.

A jelentés rámutat arra, hogy az EUTR ellenőrzések gyakorisága és hatékonysága növeli a jogkövetési hajlandóságot. A jövőben is fokozott ellenőrzések szükségesek az extrém magas kockázatú területeken, és a szankciókat tovább kell szigorítani a visszaeső jogsértők esetében.

A Nébih továbbra is eltávolítja a jogsértő hirdetéseket és folyamatosan tájékoztatja a fogyasztókat a tűzifacsalások veszélyeiről. 2020-tól kezdve az elkobzott fatermékeket ingyenes, közcélú tulajdonba adja, ezzel is hozzájárulva a jogszerűség helyreállításához.