A magyar családok május utolsó vasárnapján a gyerekeket ünneplik: ugrálóvárakkal, gyereknapi programokkal telik meg az ország, és ugyan jó idő esetén maga a mulatság is egyfajta ajándék, további meglepetésekre is számíthatnak a fiatalok. A REGIO JÁTÉK friss kutatásából kiderült, hogy ilyenkor leggyakrabban játékot, élményt és könyvet vásárolnak a szülők és nagyszülők ajándékba. –A nyár közeledtével egyértelműen a szabadtéri játékok viszik a prímet, idén sokan választanak például komolyabb buborékfújógépet vagy szivacslövőt, de a kreatív, fejlesztő játékok és a LEGO készletek is nagy kedvencek – mondta el Gyaraki Dávid, a REGIO JÁTÉK ügyvezető-helyettese.

Május 26-a, gyermeknap.

Fotó: Sergey Novikov

Gyereknap alkalmából a megkérdezettek fele az 5-10 ezer forint közötti játékokat keresi, 30 százalékuk 5 ezer forint alatt, további 20 százalékuk pedig 10 ezer forint felett költ. – Ilyenkor inkább a kisebb értékű ajándékok mennek jól, a családok többsége (48százalékuk) csak 1, harmada 2 különböző játékot választ a gyerekeknek. Május végén nem tapasztalunk különösebb kiugrást az értékesítésben, de az ország keleti, észak-keleti részén erősebb a hónap végi forgalom – árulta el Gyaraki Dávid.

A felmérés szerint a válaszadók 90 százaléka inkább fejlesztő, mint szórakoztató játékot keres, ráadásul a divatnál sokkal fontosabb, hogy időtálló legyen, ezért a legtöbben előre megtervezik, hogy az év folyamán milyen játékokat fog kapni a gyerek, így elkerülve az ajándékhalmozást.

Gyereknapon minden második család meglátogatja a közelben lévő rendezvényt, hogy a kicsik kedvenc elfoglaltságaiknak – ugrálóvár, trambulin, kézműves foglalkozás – hódolhassanak, tízből négy szülő szervez kirándulást, ketten pedig állatkerti látogatást terveznek. Gyereknapi rendezvényekből mi is válogattunk, amelyeket itt tekinthetsz meg!