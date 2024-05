Otthonfelújítási program 1 órája

Lezárult az otthonfelújítási program felhívástervezetének társadalmi egyeztetése

Kevesebb mint egy hónapon belül indul az otthonfelújítási program, amelynek felhívástervezetét most véglegesíti a kormány a társadalmi egyeztetésen beérkezett több száz vélemény alapján. A 108 milliárd forintos keretösszegű otthonfelújítási program célja a családi házak felújítása, energetikai korszerűsítése, a családok rezsiterheinek csökkentése és a gazdasági növekedés ösztönzése. A program honlapja május végén indul, a kamatmentes hitelt és vissza nem térítendő támogatást június 3-tól lehet igényelni az MFB Bank Pont Plusz hálózatban. A pályázni szándékozó somogyi családoknak többféle előkészületet is érdemes megtenniük az éles indulásig, és érdemes már most beszerezniük több dokumentumot.

Sonline.hu Sonline.hu

Fotóillusztráció Fotó: Németh Levente

Az uniós társfinanszírozással (Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve REPowerEU fejezete terhére) tervezett program keretében a kormány kamatmentes hitelkonstrukcióval és vissza nem térítendő támogatással ösztönzi az otthonok energetikai korszerűsítését. A 108 milliárd forintos keretösszegből több tízezer lakóépületben valósulhatnak meg fejlesztések. A kamatmentes hiteltermék a háztartások önerejével együtt akár 7 millió forintos beruházással járul hozzá az 1990 vége előtt épült családi házak felújításához. A program forrásaiból az épület külső határoló elemeinek hőszigeteléséhez, nyílászárócseréhez, a használati melegvíz- és a fűtésrendszer korszerűsítéséhez nyerhető el akár 3,8 millió forint vissza nem térítendő támogatás. A klímavállalások teljesítése és a hazai energiafelhasználás csökkentése érdekében a beruházások révén épületenként legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni. A felhívástervezetet 2024. április 26. és 2024. május 6. között lehetett véleményezni a palyazat.gov.hu oldalon. A program iránti fokozott érdeklődést mutatja, hogy minden eddigit meghaladó mennyiségű, 525 észrevétel érkezett be. A szakmai egyeztetések és a lakossági megkeresések eredményeképp már az egyeztetésre bocsátott tervezetből kikerült a gázhálózatra kötöttség feltétele. A majdani kérelmezőknek a végleges pályázati felhívás megjelenéséig érdemes beszerezniük a következő dokumentumokat, ellenőrizniük érvényességüket, pótolniuk az esetleges hiányosságokat: munkáltatói jövedelemigazolás

ingatlan tulajdoni lap (ha azon nincsen lakóingatlan vagy évszám jelölve, úgy használatbavételi engedély vagy földhivatali térképmásolat is. A tulajdoni lap és térképmásolat elektronikusan közvetlenül is beszerezhető a Földhivatali Információs Rendszerben.)

személyi igazolvány érvényességének és a lakcímkártya meglétének ellenőrzése

nemleges igazolás adótartozásról (érdemes ellenőrizni azt is, hogy az igénylő és az adóstárs ne szerepeljen elmaradással Központi Hitelinformációs Rendszerben)

több tulajdonos vagy haszonélvezői igénylés esetén tulajdonosi hozzájárulás(ok). A korszerűsítést tervezők a pályázati felhívás közzétételével egyidejűleg elérhetővé váló vállalkozói listán kikereshetik majd a lakókörnyezetükben működő kivitelezőket, a program végrehajtásában közreműködő tanácsadókat. Utóbbiak szolgáltatásainak igénybe vételét mindenképpen érdemes megfontolni, hiszen az akár ingyenes energetikai tanácsadáson túl segíthetnek a termékek kiválasztásában, a generálkivitelezők megtalálásban, kedvezményes alapanyagárak biztosításában, sőt, többen az energetikai tanúsítványok költségét is átvállalhatják. A Magyar Fejlesztési Bank nyílt, európai uniós jogszabályoknak megfelelő közbeszerzési eljárást hirdetett meg az MFB Pont Plusz lakossági hálózat kialakítására. A sikeresen lezárult eljáráson a közvetítői feladatok ellátásának jogát az MBH Bank, az OTP Bank és a Gránit Bank által alkotott konzorcium nyerte el. A hitelintézetek összesen 266 MFB Bank Pont Plusz bankfiókban teszik elérhetővé a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklus lakossági hitelprogramjait az ügyfelek részére. Az első 128 MFB Pont Plusz 2024. május 30-ig, a további 138 db pedig június 30-ig nyílik meg. A program részeként több eszköz is szolgálja a teljes folyamat gördülékenységét, az áremelések vagy áruhiányok elkerülését. Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. innovatív felületén előzetes kalkulációkat végezhetnek a leendő pályázók, figyelembe véve a várható költségeket és az energiamegtakarítást. A kivitelezői minősítések segítenek a családoknak a megfelelő szakemberek megtalálásában. A beépíthető építési termékek, építőanyagok ellátásbiztonságát és elérhetőségét egy műszaki és környezeti információs rendszer fogja támogatni. Az otthonfelújítási program május végén megnyíló honlapja minden kapcsolódó információt egy helyen közöl, könnyen hozzáférhetően összegez majd. Az alacsonyabb energiafelhasználás erősíti Magyarország energiaszuverenitását, mérsékli az energiaszektor környezetterhelését. Az otthonfelújítási program mintegy 130 milliárd forint megrendelés-állományt jelent a hazai építőipari alapanyaggyártók és kivitelezők számára, ezzel járul hozzá az ágazat élénkítéséhez és a gazdaság újraindításához.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!