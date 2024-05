A Kaposvári Villamossági Gyárban (KVGY) négy területen akár 15 új munkatársat is alkalmazhatnak, a villanyszerelőkön és a lakatosokon kívül hegesztők valamint CNC-operátorok jelentkezésére számítanak. Betanított munkásokat pillanatnyilag nem keresnek, ezt a feladatot bérelt munkaerővel oldják meg.

Folyamatos a termelés, egyik vezértermékünk a betonházas transzformátorállomás, amit hazai áramszolgáltatóknak készítünk.

– mondta Szalai Gyula, a KVGY igazgatója. – Erre a gyártmányra november elejéig van megrendelésünk.

A cég 324 szakembert foglalkoztat, a tavaly megvásárolt kaposújlaki üzemben hat munkatárs dolgozik, s többek közt az egyik német vállalatnak középfeszültségű berendezések megszakítóihoz gyártanak alkatrészeket. Nyáron nem terveznek leállást, alapvetően egy műszakban zajlik a termelés, a galvánüzemben és a műanyag-gyártás területén azonban 2-3 műszakban is dolgoznak. Szalai Gyula kiemelte: a következő időszakban is lehetőséget kínálnak az új érdeklődőknek, vonzerő lehet a piaci stabilitás is.

Eckert Zsófia, a marcali Green Tyre Zrt. HR-referense elmondta: 165 dolgozót alkalmaznak, jelenleg egy karbantartót vesznek fel. A kaposvári Fusetech Kft. műanyagipari technológus munkakörre is felvételt hirdetett. A cégnél azt mondták: térségünkben kevés az olyan szakember, akinek ezen a téren tényleges gyakorlati tapasztalata van. Ebben a pozícióban nagyjából 4-5 hónapja várnak a jelentkezőre. Jelenleg 3-4 gépbeállítót is felvesznek a céghez, amely 330 személynek biztosít megélhetést.

– Erős, összetartó a csapatunk – hangsúlyozta Csontos Éva, a Fusetech HR-vezetője.

Dolgozóinknak a 13. havi fizetésen túl cafeteriát és havi bónuszt is biztosítunk.

Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) alelnöke szerint a vállalkozások alapvetően óvatosan, körültekintően tervezik a munkaerő-felvételt. Bár manapság gyorsan változnak a piaci viszonyok, újra igazolást nyer, hogy a gazdaságnak szüksége van a kiválóan felkészült szakmunkásokra.

– Az építőipari vállalkozók kőműveseket, festőmázolókat és bádogosokat is alkalmaznak, a feldolgozóiparban CNC-gépkezelőket, hegesztőket és villanyszerelőket keresnek – emelte ki. – Ismét bizonyossá vált: a somogyi fiatalok okosan teszik, ha szakmát tanulnak. Később érettségizhetnek és tovább tanulhatnak, vagyis akik nyolcadik után szakképzőbe, technikumba jelentkeznek, azok előtt néhány éven belül újabb lehetőségek nyílhatnak meg.