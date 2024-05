– Összesen 5,1 milliárd forint lesz a vármegyei keret és tizenöt év feletti, de harminc év alatti kétezer-harminckilenc fiatal támogatását tervezzük – mondta Neszményi Zsolt, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal főispánja. Hozzátette: a Ifjúsági Garancia Plusz Program keretében a céljuk, hogy a nem tanuló, nem dolgozó fiatalok be tudjanak kerülni az elsődleges munkaerőpiacra. A bértámogatás mellett utazásukat és lakhatásukat is segítik. Megemlítette azt is, hogy jelenleg a vármegyében 10 766 álláskereső van, húsz éve nem volt ilyen kevés.

– A nyári balatoni szezon még tovább fogja csökkenteni a számot, a fonyódi, siófoki és kaposvári járásban 4 százalék körüli, de sajnos a csurgói, barcsi és nagyatádiban 9 százalékot meghaladó az állaskeresők száma – árulta el Neszményi Zsolt. Hornyák Valéria, a vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályvezetője elmondta: a Ginop Plusz Ifjúsági Garancia Plusz Programba már nem csak a 25 év alattiak, hanem a 30 év alattiak vonhatóak be és komoly figyelmet kapnak a hátrányos helyzetű, vagy a kistelepülésen élő, vagy például az alacsony iskolai végzettségű inaktív fiatalok.

Hozzátette: a projektbe a megváltozott munkaképességűek is bekerülhetnek. Horváth Péter, a Siófoki Szakképzési Centrum Főigazgatója a rendezvényen elmondta: három intézményükben a Rugalmas tanulási utak képzéseit az országban az elsők között indították el.

– Azt látni kell, hogy az iskola szerepe megváltozott, a szakképzők legalább annyira szociális intézmények is, mint amennyire oktatásiak és nagy élmény számunkra, hogy a gyerekeken keresztül sokszor a szülői házat is tudjuk edukálni – emelte ki a főigazgató. Vörös Péter, a Mate Kaposvári Campusának főigazgatója elmondta: az együttműködés keretében még több olyan felnőttképzést indítanak, amelyek a piaci igényekhez igazodnak. Példaként említette a pedagógus vagy az inszeminátor képzést, utóbbira alapfokú végzettséggel is lehet jelentkezni.