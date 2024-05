A fogyasztóvédelmi szakemberek is ellenőrzéseket folytatnak, a próbavásárláson kívül a mérlegek és a mérőeszközök hitelesítését is vizsgálhatják. Kertész Rezső hangsúlyozta: aki vét a szabályok ellen, komoly szankcióra számíthat. Az egyik munkaügyi bírság tétel alsó határa a közelmúltban még 30 ezer forint volt, most minimum százezer forintot is fizethet a figyelmetlen vállalkozó. Az NTAK-adatszolgáltatási kötelezettségek betartását is nézik, amelyek azokra a vállalkozásokra vonatkoznak, ahol az éves forgalom meghaladja a nettó 12 millió forintot. Szó esett arról is, hogy mivel az idén tovább tart az iskolai oktatás, így egy héttel rövidebb lehet a szezon.

–Vannak olyan balatoni vendéglátóhelyek, ahol még zajlik a dolgozói létszám-feltöltés, a szakácsok és a konyhai kisegítők mellett felszolgálókra is szükség van – hangsúlyozta Kertész Rezső. – A somogyiakon kívül az ország távolabbi részeiből, Borsodból és Békés vármegyéből is jönnek alkalmazottak.

Borítóképünk illusztráció!