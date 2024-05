A régió felzárkózásának kulcsa, hogy gazdaságilag erős legyen Kaposvár, ezért egyeztetett csütörtökön a kaposvári városházán Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter és Szita Károly, polgármester.

– Ő az első olyan területfejlesztési miniszter, aki maga elé vette a térképet, megnézte a fejlettségi mutatókat, és célul tűzte ki, hogy a régió kezdjen el fejlődni – fogalmazott Szita Károly. Elmondta azt is: mivel Kaposvár arra törekszik, hogy Magyarország tíz legfejlettebb városa közé tartozzon, azt kérte a minisztertől, hogy bővíthesse a város ipari parkjainak méretét.

– Elindítottuk az újraiparosítási programunkat, amelynek két zászlóshajója az élelmiszeripar és a gépipar. Szerencsére töretlen a befektetői érdeklődés Kaposvár iránt, ezért szeretnénk az ipari parkjaink méretét 400 hektárra növelni, mondta el a városvezető.

Szita Károly kiemelte a közlekedési infrastruktúra fejlesztését is, ugyanis szükséges lenne a kétszer kétsávos út kialakítása Pécs és Kaposvár között, valamint megemlítette a taszári légibázis hasznosítását is. – Megítélésem szerint a régió számára is fontos fejlesztési lehetőség. A volt katonai reptér logisztikai ipari parkként és cargo bázisként való hasznosítása segítené ennek a térségnek a felzárkózását mondta Szita Károly.



A repteret tavaly ősszel vásárolta meg egy távol-keleti érdekeltségű ingatlanbefektetéssel foglalkozó cégcsoport

A kaposvári sajtótájékoztatón lapunk érdeklődésére a területfejlesztési miniszter elmondta: egyelőre nincs konkrét információja az új tulajdonos, a Billion Up Kft. fejlesztési terveiről. – Nehezíti a helyzetet, hogy külföldi a befektető, ebből adódóan a tárgyalásokat is kicsit nehézkesebb lefolytatni. De mi is abban vagyunk érdekeltek, hogy a taszári reptér hasznosuljon. A térségben egyébként számos olyan reptér van, amely gazdasági támaszt jelenthet, gondolok itt a sármelléki, hévízi, vagy Pécs-pogányi reptérre. Tekintettel arra, hogy a koronavírus járvány éppen azt a tanulságot hozta, hogy az online kereskedelem robbanásszerűen emelkedett, a futárszolgálatok használata is gyakoribbá vált. Ezért én azt is el tudom képzelni, hogy vármegyénként, régiónként legyen egy-egy reptér, amely a futárszolgálatok számára is lehetővé teszi a landolást, hiszen ezeket preferálják, mondta kérdésünkre Navracsics Tibor. Hozzátette: nő azok száma, akik magángépekkel kirándulásokat megengedhetnek maguknak, ezért egy reptér beruházást ma már nem kell luxusnak tekinteni. Hozzátette: támogatja a kormány Kaposvár minden törekvését.

Földhővel bővülhet az energiamix



Szita Károly kitért arra is, hogy a megyeszékhely törekvése az energiafüggetlenség, ezért is van már Kaposváron bio- és zöldfűtőmű, s a távfűtés nagy része megújuló energiából megoldott, valamint a buszokat is biogázzal tankolják, itt található Kelet-Európa legnagyobb napelemparkja. De szükséges volna még a geotermikus energia felhasználásával bővíteni a kaposvári energiamixet.

– A kormány elfogadta az ország földhő stratégiáját, amelynek célja, hogy a jövőben intenzívebben használjuk ki azt az adottságot amivel rendelkezünk, mondta a miniszter, utalva arra, hogy Kaposvár elképzelései egybeesnek a kormányéval.