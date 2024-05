A 10 legerősebb magyar város közé tartunk, mondta el Szita Károly Kaposvár polgármestere az Óbudai Egyetemmel közösen induló tudományos ipari park bejelentése kapcsán.

A polgármester kiemelte, hogy a kormány is folyamatosan támogatja Kaposvár törekvéseit, ezért Varga Mihály pénzügyminiszter is ellátogatott Kaposvárra, hogy Kaposvár gazdasági szereplőivel is találkozzon és meghallgassa az észrevételeiket.