Fotó: Kovács Tibor

Közel azonos mértékű támogatás érkezik Somogyba

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal arra számít, hogy idén is azonos mennyiségű kérelmet küldenek be a gazdák mint tavaly. 2023-ban ugyanis mintegy 30 milliárd forintnyi támogatást fizettek ki a benyújtott egységes kérelmekre. A sajtótájékoztatón elhangzott: amennyiben egy gazda hiánytalanul benyújtja kérelmét, már októberben hozzájuthat az igényelt összeghez. Még úgy is, hogy a kormányhivatal munkatársai megfeszített tempóban dolgoznak a kérelmek feldolgozásán és a jóval nagyobb művelt területű Bács-Kiskun vármegyei ügyekben is részt vesznek, hogy tehermentesítsék ottani kollégáikat.