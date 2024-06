Fesztiválok, bulik, vízparti ejtőzés, táborok és sok sportesemény kínál önfeledt szórakozást nyáron a fiataloknak. Ahhoz azonban, hogy a tanév végét követő vakáció tényleg felhőtlen szórakozás legyen, érdemes óvatosan bánni a bankkártyával, és a fizetésre alkalmas mobiltelefonnal ‒ hívta fel a figyelmet Nagy Ádám Péter, a K&H információbiztonsági vezetője, kiemelve 4+1 „zsebbe vágó” tanácsot. Sok kiskamasznak van már bankkártyája, így érdemes a szülőknek az ő figyelmüket is felhívni a veszélyekre.

1. Ne írd fel a PIN-kódot! Főleg ne a kártya mellé!

A PIN-kód a kártya védelmét szolgálja. De még mindig akadnak olyan ügyfelek, akik a PIN-kódjukat a kártyájuk közelében tartják, például egy cetlin a pénztárcájukban. Rosszabb esetben magára a kártyára írják rá. Ennél rosszabb megoldást már el sem lehet képzelni. Pont a titkosítás alapszabályát szegik meg, így értelmét veszti a PIN-kód.

A legjobb a kártya digitalizálása és a mobiltelefonos, okosórás fizetés, azonban ebben az esetben különösen fontos szem előtt tartani, hogy az eszközhöz csak a tulajdonosnak legyen hozzáférése, hiszen az virtuális pénztárcaként működik. A telefont minden esetben zárolva kell tartani, ha nincs használatban, ügyelni kell rá, hiszen mérete miatt könnyű elveszíteni, ellopni. Érdemes észben tartani azt is, hogy ha más biometrikus azonosítója is fel van véve a telefonba, ő is hozzáfér a mobilbankhoz.

2. Külföldre mész? Szólj előtte!

Egy külföldi utazást érdemes alaposan megtervezni. Egyebek mellett tájékozódni kell arról, hogy a célországban melyek a kártyaelfogadási szokások, számítanak-e fel külön költséget a kártyás fizetésekre.

Külföldi – különösen távoli, egzotikus célországok előtt – érdemes az utazást jelezni a banknak. Erre azért van szükség, mert sokan javarészt belföldön használják a kártyájukat és a nagyobb külföldi költések ne adjanak gyanút arra, hogy a kártyaadatokkal más országban csalók élnek vissza.

3. Tájékozódj! Drága lehet a készpénz

Szükség lehet külföldön is készpénzre, de az utazás előtt érdemes utána nézni, hogy egy-egy ATM-es készpénzfelvétel milyen kiadásokkal járhat. Országtól és banktól függően igen drága mulatság is lehet.