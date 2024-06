"Az idei év során az északi parton dolgozó ingatlanszakértők tapasztalatai alapján bár keresettek az újépítésű ingatlanok, a hozzájuk beérkező érdeklődések 70%-a még mindig inkább a kedvezőbb áron megvásárolható, használt ingatlanokra irányul. Nincs ez másként a déli parton sem, ahol a magas négyzetméteráraknak köszönhetően továbbra is mérsékeltnek mondható az újépítésű projektek iránti érdeklődés.” – kezdte Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.



Bár április folyamán minimálisan visszaesett a kereslet, a jó idő közeledtével azonban újra beindult az érdeklődés a balatoni ingatlanok iránt az északi parton: Balatonakarattyától-Tihanyig érezhető a legerősebb érdeklődés, a Tihany utáni területeken kevesebben keresnek ingatlant. „Balatonakarattya, Balatonkenese, Balatonfűzfő főként a budapesti, átlagosabb pénztárcájú emberek körében népszerű, akik számára fontos, hogy 1 óra alatt a Balatonnál legyenek. Balatonfüred és közvetlen környezete továbbra is a nagyobb büdzsével rendelkező ügyfelek terepe, hiszen Balatonfüred, Tihany és Csopak számítanak a legdrágább lokációnak az északi parton.” – folytatta a szakértő. A déli parton Siófok, illetve Zamárdi a legtávolabbi úti cél, amit gond nélkül bevállalnak a fővárosiak, az utána következő települések, Balatonföldvár, Szántód és Balatonszárszó kompromisszumos megoldásnak tekinthetők, azonban azok a települések, amelyek Balatonszárszó után következnek, már jóval a fővárosiak lélektani határán túl vannak, Fonyód, Balatonfenyves és Balatonmáriafürdő pedig még mindig őrzik a „régi” Balaton hangulatát.



„A nagyvárosok lakóingatlanpiacának fellendülését követően a szakértői várakozások szerint a nyaralópiacon is számottevően élénkül majd az érdeklődés, így a tulajdonosok igyekeznek a korábban befektetésként vásárolt ingatlanjaik eladásával minél nagyobb haszonra szert tenni. Ennek is köszönhető, hogy az, aki az idei évben Balaton környéki ingatlant keres, a tavalyinál bővebb kínálatból választhat.” – magyarázta Benedikt Károly.



A legfrissebb kínálati adatok vizsgálata során megállapítható, hogy közel azonos arányban oszlik el a két parton az elérhető használt ingatlanok választéka. A közvetlen partszakasszal rendelkező balatoni települések ingatlanpalettájának 52%-a a déli parton, 48%-a az északi parton helyezkedik el. A június eleji kínálati adatok alapján az északi és a déli part négyzetméterárai között 17%-os különbség jelentkezik, az északi part jelenleg hirdetett használt ingatlanjai 767 ezer forintos átlagos négyzetméteráron, míg a déli parti lokációval rendelkezők 653 ezer Ft/m2-es irányáron várják az érdeklődőket.



A Duna House közreműködésével értékesített otthonok adatai alapján 2023-ban 17%-os különbség jelentkezett az északi és a déli part négyzetméterárai tekintetében a használt ingatlanok piacán. Az északi parton 719 ezer forint volt az átlag, míg a déli part saját partszakasszal rendelkező településein 615 ezer Ft/m2-ért lehetett ingatlant vásárolni. Az idei év első öt hónapjának értékesítési adatai alapján sincs ez másként, 2024-ben is az északi part nyeri az árversenyt, a különbség 10% a Balaton két partja között. A déli parton stagnálás, minimális emelkedés érezhető, a tavalyi négyzetméterárakkal csaknem megegyező, 627 ezer forintos áron lehetett ingatlanhoz jutni idén, míg az északi part településeinek átlaga 4%-os irányárváltozással, 687 ezer forintra enyhült a használt ingatlanok szegmensében.



Az aktuális kínálati árakat összevetve a 2024-ben lezárult adásvételek adataival látható, hogy a legtöbb tulajdonos a piaci árak fölé pozícionálja az árazás során eladó ingatlanát. A déli parton a jelenlegi kínálati árakhoz mérten 4%-kal alacsonyabb négyzetméteráron keltek el az otthonok az idei év első öt hónapjában, míg az északi parton a hirdetési árnál átlagosan 10%-kal alacsonyabb összegért szerződnek négyzetméterenként a vevők. A hirdetési folyamat során árcsökkentésre nehezen hajlanak a tulajdonosok, holott jelentősen meggyorsítaná az értékesítést a reális ár, azonban komoly vevői szándék esetén az alku során már hajlandóak engedni a vételárból.