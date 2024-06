A Szallas.hu a Frontira közreműködésével reprezentatív kutatást végzett a magyar lakosság körében, amiben a lojalitással kapcsolatos attitűdöket vizsgálták. A felmérés szerint több vendégéjszaka generálódhat a kedvezményes ajánlatoknak köszönhetően. Minden második válaszadó 1-6 nappal többet utazna évente, mint a kedvezmény nélkül.

– A válaszolók kétharmada inkább többször utazna egy évben, ha több kedvezményes ajánlatot kapna, 22% inkább hosszabb időt töltene el egy helyen, míg 13%-át ez nem befolyásolná – ismertette a részleteket Trepess Beatrix, a Szallas.hu hűségprogramért felelős marketingmenedzsere. A kutatásból az is kiderült, hogy a válaszolók négyötöde nyitott a hűségprogramokra, és már számos ilyenben tag is. A személyre szabott ajánlatok és a pontgyűjtés miatti felhalmozás érzése miatt regisztrálnak a legtöbben.

– Az online szállásközvetítő használata esetén pedig az ár, a minőség, az előzetes tapasztalatok és a kényelem a legfontosabbak – tette hozzá a marketingmenedzser. Azt is elmondta, hogy a százalékos kedvezmény bizonyul kimagaslóan a legértékesebbnek, ezt követi, ha a szálláshely közelében található látványosságokra és a vendéglátóhelyekre kedvezményes kuponokat kapnak. „Az eredmények azt mutatják, hogy már a 10% kedvezmény is motiváló, de a válaszolók harmadának a 15%-os szint az alsó küszöbérték, csaknem kétharmaduk pedig a 20% feletti szintet preferálná” – mondta Trepess Beatrix.

A kutatás eredményeire válaszul a Szallas.hu idén májusban elindította a hűségprogramját. Már közel 10 ezer felhasználó regisztrált az alig 2 hét alatt, közel 1500 alkalommal kedvezményesen foglaltak a programhoz csatlakozott magyar, horvát és román szálláshely valamelyikében. „A hűségprogram mind a vendégeknek, mind a szállásadóknak előnnyel jár – mondta Trepess Beatrix. – A hűségprogramra regisztrált vendégek jelentős kedvezményekre tehetnek szert, a programban résztvevő szállásadók pedig azon túl, hogy jobb láthatóságot kapnak az oldalunkon, több vendégéjszakában is részesülhetnek." Ezt erősítik a bevezetést követő eredmények: már az első egy hétben a Hű! szállásadókhoz átlagosan másfélszer annyian foglaltak, mint a nem csatlakozó szállásokhoz.